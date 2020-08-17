«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию до 31 августа
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Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов во все пункты России до 31 августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт перевозчика.
Рейсы в Воронеж, Казань, Нижний Новгород приостановлены по 24 октября. Продлена и приостановка рейсов в Ригу (Латвия) - до 31 августа.
Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до этой даты.
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