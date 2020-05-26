Беларусбанк изменил порядок погашения кредитов, выданных через интернет-банкинг
belta.by 68 0
Беларусбанк изменил порядок погашения кредитов физических лиц, предоставленных через интернет-банкинг.
При погашении интернет-кредитов в графе "Номер кредитного договора или номер лицевого счета IBAN" перед номером кредитного договора необходимо ввести цифры "999", в поле "Номер учреждения банка" ввести "795".
При наличии у клиентов сервиса "Автооплата" на пополнение текущего счета для погашения интернет-кредита нужно в интернет-банкинге или инфокиоске банка провести перерегистрацию услуги на погашение кредитов.
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