Беларусбанк изменил порядок погашения кредитов, выданных через интернет-банкинг

Беларусбанк изменил порядок погашения кредитов физических лиц, предоставленных через интернет-банкинг.

При погашении интернет-кредитов в графе "Номер кредитного договора или номер лицевого счета IBAN" перед номером кредитного договора необходимо ввести цифры "999", в поле "Номер учреждения банка" ввести "795".

При наличии у клиентов сервиса "Автооплата" на пополнение текущего счета для погашения интернет-кредита нужно в интернет-банкинге или инфокиоске банка провести перерегистрацию услуги на погашение кредитов.