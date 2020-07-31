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Общество

«Беларусь: вчера, сегодня, завтра». В Бобруйске состоялся открытый диалог с молодежью

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«Беларусь: вчера, сегодня, завтра». В Бобруйске состоялся открытый диалог с молодежью

Открытый диалог - это возможность молодежи вот на таких дискуссионных площадках поднимать возникающие проблемы и задавать волнующие вопросы представителям органов власти, а также предлагать свои идеи и проекты для воплощения в жизнь.

На мероприятии, которое состоялось 31 июля на базе «Бобруйск-Арены», присутствовали уважаемые гости: председатель Бобруйской городской организации общественного объединения «Белая Русь» Владимир Вяткин, председатель Бобруйской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов Наталья Коновалова, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС Евгений Товстик.

Подробности в ближайшем номере «Бабруйскага жыцця».

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