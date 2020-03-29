«Беларусь — удивительное место» — впечатления IT-инвестора из США от страны и людей

Приглашение на работу в компанию из Кремниевой долины для айтишников подобно предложению сняться в голливудском фильме для актеров. Это престиж, признание профессиональных заслуг и новые возможности для дальнейшего роста. По мере того, как в мире распространяется информация о Беларуси и ее специалистах в IT-отрасли, возрастает интерес и со стороны резидентов Кремниевой долины. Чуть более месяца назад выходило интервью корреспондента БЕЛТА с американским бизнесменом из Сан-Франциско Алексом Ньюманом. А недавно в Минск приехал Мэтью Уайз - руководитель и соучредитель еще одной IT-компании из Сан-Франциско - Archipelo. Она специализируется на разработках в области искусственного интеллекта. Ранее Мэтью Уайз участвовал в запуске облачной платформы Cisco, был предпринимателем-резидентом в фирме Bionic, занимающейся венчурной стратегией и инвестициям, консультировал по вопросам разработки новых продуктов компании из списка Fortune 500, в том числе Microsoft. Основал несколько стартапов в сферах биотехнологий, цифровых медиа и инфраструктуре данных.

- Мэтью, как вы узнали о Беларуси?

- В Сан-Франциско познакомился с несколькими белорусскими предпринимателями. Мы подружились, и я узнал от них немного больше о стране. Нынешний мой приезд в Минск второй по счету. На этот раз все для меня привычнее.

- Что послужило поводом в этот раз?

- Поиск специалистов для моего нового стартапа Archipelo. Его можно описать как Google Page Rank для исходного кода. Мы создаем поисковую систему с элементами искусственного интеллекта, которая поможет разработчикам программного обеспечения легко и эффективно подбирать наиболее подходящий код для разработки приложений.

Разработчики программ, на мой взгляд, - одни из самых важных людей на планете. Почти каждое техническое новшество, которое мы воспринимаем как само собой разумеющееся, например, мобильный телефон, создается и работает благодаря им.

Чтобы найти эффективный исходный код, разработчик совершает в среднем более 50 поисков в день. И я хорошо знаком с этой проблемой. Изобрести технологию, чтобы ускорить процесс поиска, - это интересно и полезно.

- Почему для поиска специалистов выбрали именно Беларусь?

- У людей из Восточной Европы в целом очень высокий уровень математических знаний. Многие великие гроссмейстеры - русские или из этой части мира. Здесь очень хорошая система образования. Это утверждение верно и для Беларуси. В вашей стране отличная техническая школа, очень способные айтишники. Отличное знание математики позволяет белорусским инженерам участвовать в разных проектах, быстро вникать в суть поставленных задач и решать их.

Преимущество IT-сферы в том, что можно работать удаленно, набирать команды в разных частях мира. Да, многих привлекает Кремниевая долина. Как актеры едут в Голливуд, так и IT-специалисты со всех уголков мира едут в долину. Там много американцев, много людей из Индии, России. Есть и белорусы. Надо понимать, что и конкуренция там очень высокая, как среди компаний, так и среди специалистов. Чтобы тебя заметили, надо уметь талантливо заявить о себе.

Что касается работы в Беларуси, то здесь есть налоговые льготы для IT-компаний. Стоимость жизни другая, и это тоже преимущество. Мы можем найти талантливых сотрудников, хорошо им платить, но это все же будет меньше, чем в Сан-Франциско. Все эти обстоятельства берем в расчет.

Пока у нас не слишком масштабный стартап, набираем в Минске специалистов для работы удаленно. Вот подрастем, тогда и займемся открытием офиса. Надеюсь, в следующем году.

- Планируете стать резидентом Парка высоких технологий?

- Да, хотелось бы. Я посещал ПВТ, общался с теми, кто там работает. Все говорили, что им нравится быть частью сообщества ПВТ. Думаю, это отличная инициатива Беларуси по привлечению зарубежных IT-компаний, по созданию условий для инвестиций.

- Могли бы вы дать совет, как сделать Беларусь еще привлекательнее для инвестиций со стороны зарубежных IT-компаний?

- В бизнесе есть правило: если вы производите хороший продукт или услугу, но брендинг и маркетинг хромают, то о вашем продукте никто не узнает. По-моему, Беларуси не хватает эффективного маркетинга.

До приезда в вашу страну я, честно говоря, не знал чего ожидать и немного нервничал. Мои представления были не такими замечательными, как оказались по факту. Только попав в Беларусь, я понял: "Боже мой, это место удивительно!" И поэтому вернулся.

Я был удивлен, насколько здесь красиво, чисто, насколько гостеприимны местные жители. Я побывал в 60 странах и могу сказать, что люди, которых я здесь встречаю, очень добры, вежливы, внимательны, умны, отзывчивы и трудолюбивы.

Для себя я отметил и еще одну положительную черту - белорусы очень объективны. Мы, американцы, любим нахваливать себя, немного приукрашиваем и преувеличиваем. Такой у нас менталитет. Для белорусов же это совсем нехарактерно. Если инженеры, с которыми я общаюсь, говорят: "могу сделать это", они действительно сделают. Если не могут, говорят: "не могу сделать это сегодня, но могу научиться". Такая своего рода профессиональная этика белорусов. Это очень помогает избежать недопонимания.

IT-отрасль в Беларуси относительно молодая. Многие компаний ориентированы на предоставление услуг, работают на аутсорсинге. Постепенно должно вырасти число тех, кто создает свой продукт. Такая естественная эволюция: поначалу продажа услуг на сторону, а затем органичный рост наиболее успешных компаний на внутреннем рынке. И это создаст основу для привлечения богатых предпринимателей в сферу IT.

- На словах это так просто звучит, а на деле привлечь инвесторов отнюдь нелегко…

- Те, кто работает в IT-компаниях, часто сосредоточены на получении знаний в математике, написании кодов, на робототехнике и прочем. Между тем очень важно постоянно улучшать свои навыки общения. В конечном итоге именно это станет одним из главных факторов долгосрочного успеха.

По моему опыту, способность кристаллизовать идею и донести ее простым и понятным языком - это самый эффективный способ продуктивно работать, решать проблемы и создавать отличные продукты. Например, мне это очень помогло для привлечения капитала от инвесторов. Поток денег зависит от истории, которую вы рассказываете инвестору.

Приведу личный пример. Когда я учился в колледже, проводил исследования для двух профессоров Калифорнийского университета в Сан-Диего. Они создали новую технологию, и я убедил их основать свою компанию. Я понятия не имел, что делаю. У меня просто была идея, вдохновение. И мне поверили. Я написал бизнес-планы, нашел инвесторов, собрал деньги, набрал команду. Это был мой первый опыт в качестве предпринимателя, и он оказался успешным.

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