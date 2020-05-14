Беларусь продолжает расширять доступ населения к профилактике и лечению ВИЧ/СПИД

Данный подход продвигает Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) в своей стратегии «90-90-90». Задача — сделать так, чтобы к 2020 году 90% всех людей, живущих с ВИЧ, знали свой ВИЧ-статус, 90% всех людей, у которых диагностирована ВИЧ-инфекция, стабильно получали антиретровирусную терапию, и у 90% ВИЧ-положительных людей, получающих терапию, должна наблюдаться вирусная супрессия.

— По итогам за первый квартал 2020 года в стране знают о своем ВИЧ-позитивном статусе 86,1% людей, живущих с ВИЧ, от их оценочного числа, равного 26 000 человек, — проинформировали в РЦГЭиОЗ. — Находятся на лечении 82% людей, живущих с ВИЧ. Неопределяемая вирусная нагрузка достигнута у 77,7% живущих с ВИЧ людей, находящихся на лечении.

Для сравнения: к октябрю 2019 года в Беларуси соответствующие показатели стратегической цели ЮНЭЙДС выглядели следующим образом: 82,9% — 80,5% — 75,8%.

— В настоящее время в Беларуси проживает более 22 тысяч человек с ВИЧ-позитивным статусом, — проинформировали в РЦГЭиОЗ. — В стране превалирует половой путь передачи ВИЧ-инфекции — более 82% случаев. Наибольшее число случаев регистрируется среди лиц в возрасте от 30 до 45 лет (60% от общего количества). В структуре заболевших из каждых 10 человек 6 — мужчины.

В отделе профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов РЦГЭиОЗ напоминают, что благодаря современным методам лечения и диагностики возможно остановить прогрессирование заболевания и не допустить развитие его терминальной стадии:

— СПИД не разовьется, если ВИЧ-позитивный человек как можно раньше узнает свой ВИЧ-статус, регулярно будет посещать врача-инфекциониста, будет проходить необходимые обследования (определение количества клеток иммунной системы (СD4-лимфоцитов) и вирусных частиц (вирусная нагрузка) в крови), станет получателем антиретровирусной терапии и будет ответственно относиться к приему лекарственных препаратов. Эти мероприятия, проводимые в нашей стране на бесплатной основе, составляют основу диспансерного наблюдения за пациентами с диагнозом «ВИЧ-инфекция» и направлены на удлинение продолжительности жизни и трудоспособности, предупреждение прогрессирования заболевания, профилактику и своевременное лечение оппортунистических инфекций.