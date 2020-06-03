0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

COVID-19

Беларусь продлила запрет на вывоз медтоваров до 1 июля

19 0

Беларусь продлила запрет на вывоз медтоваров до 1 июля

Соответствующее постановление Совета Министров от 28 мая 2020 года № 319 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-порталесообщает БЕЛТА.

Ранее запрет был установлен до 1 июня, сейчас он продлен на месяц.

Исключением являются товары, на вывоз которых выдано разрешение Министерства здравоохранения с указанием сведений о номенклатуре, количестве, стоимости таких товаров, а также об организации, которая их вывозит. Это средства индивидуальной защиты для врачей, аппаратура для кислородной терапии, искусственного дыхания (кроме аппаратуры исключительно для озоновой или аэрозольной терапии).

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости