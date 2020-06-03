Беларусь продлила запрет на вывоз медтоваров до 1 июля

Соответствующее постановление Совета Министров от 28 мая 2020 года № 319 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Ранее запрет был установлен до 1 июня, сейчас он продлен на месяц.

Исключением являются товары, на вывоз которых выдано разрешение Министерства здравоохранения с указанием сведений о номенклатуре, количестве, стоимости таких товаров, а также об организации, которая их вывозит. Это средства индивидуальной защиты для врачей, аппаратура для кислородной терапии, искусственного дыхания (кроме аппаратуры исключительно для озоновой или аэрозольной терапии).

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.