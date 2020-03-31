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Беларусь пригласит специалистов ВОЗ для оценки работы системы здравоохранения

belta.by 18 0

Беларусь пригласит специалистов ВОЗ для оценки работы системы здравоохранения

Беларусь пригласит специалистов ВОЗ для оценки работы системы здравоохранения. Об этом сегодня заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

"Чтобы все наши граждане были уверены, что власть ничего не скрывает и не пытается пригладить ситуацию, мне дано поручение связаться со специалистами Всемирной организации здравоохранения и пригласить их к нам в страну, чтобы они дали реальную оценку работе нашей системы здравоохранения", - сказала Наталья Кочанова.

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