Беларусь пригласит специалистов ВОЗ для оценки работы системы здравоохранения. Об этом сегодня заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

"Чтобы все наши граждане были уверены, что власть ничего не скрывает и не пытается пригладить ситуацию, мне дано поручение связаться со специалистами Всемирной организации здравоохранения и пригласить их к нам в страну, чтобы они дали реальную оценку работе нашей системы здравоохранения", - сказала Наталья Кочанова.