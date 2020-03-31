Беларусь пригласит специалистов ВОЗ для оценки работы системы здравоохранения
belta.by 18 0
Беларусь пригласит специалистов ВОЗ для оценки работы системы здравоохранения. Об этом сегодня заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
"Чтобы все наши граждане были уверены, что власть ничего не скрывает и не пытается пригладить ситуацию, мне дано поручение связаться со специалистами Всемирной организации здравоохранения и пригласить их к нам в страну, чтобы они дали реальную оценку работе нашей системы здравоохранения", - сказала Наталья Кочанова.
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