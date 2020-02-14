Беларусь подписала с «Газпромом» протокол о порядке формирования цен на газ на 2020 год

На сайте российского газового концерна, размещена информация об этом , сообщает БЕЛТА.

Встреча посла Беларуси в России Владимира Семашко, министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича и председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера состоялась сегодня в Санкт-Петербурге. Были рассмотрены вопросы сотрудничества в газовой сфере между двумя сторонами.

"Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали протокол между "Газпромом" и правительством Беларуси, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году", - говорится в сообщении.

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