Беларусь планирует принять участие в клинических наблюдениях ВОЗ по лечению COVID-19
belta.by 39 0
Беларусь планирует принять участие в клинических наблюдениях ВОЗ по лечению COVID-19, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.
"В пятницу (3 апреля) будет телемост с организаторами, чтобы мы четко видели, чем можем помочь и чем нам поможет участие в этих клинических наблюдениях", - сказала Елена Богдан.
Замминистра пояснила, что речь идет не о клинических испытаниях новых препаратов. В данном случае каждая страна-участница будет предоставлять в ВОЗ информацию о том, какими препаратами лечат пациентов с COVID-19, чтобы сформировать клинические протоколы.
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