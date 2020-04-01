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COVID-19

Беларусь планирует принять участие в клинических наблюдениях ВОЗ по лечению COVID-19

belta.by 39 0

Беларусь планирует принять участие в клинических наблюдениях ВОЗ по лечению COVID-19

Беларусь планирует принять участие в клинических наблюдениях ВОЗ по лечению COVID-19, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

"В пятницу (3 апреля) будет телемост с организаторами, чтобы мы четко видели, чем можем помочь и чем нам поможет участие в этих клинических наблюдениях", - сказала Елена Богдан.

Замминистра пояснила, что речь идет не о клинических испытаниях новых препаратов. В данном случае каждая страна-участница будет предоставлять в ВОЗ информацию о том, какими препаратами лечат пациентов с COVID-19, чтобы сформировать клинические протоколы.

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