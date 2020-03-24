Беларусь и Россия сформируют единую базу невыездных граждан до 1 апреля

Эту новость сообщил сегодня начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Алексей Бегун.

"Мы получили отдельный список в отношении тех лиц, право выезда которых с территории России ограничено. Сейчас интегрируем эти сведения с российскими и белорусскими банками данных. И начали отправку соответствующих сведений в Россию. Эта работа к 1 апреля должна быть завершена", — сказал глава ведомства.

По его словам, с российской стороны поступили сведения о 3 тыс. не выездных граждан. При этом стороны рассчитывают, что рассмотрение вопроса исключения граждан из базы невыездных займет не более суток.

sb.by