Беларусь и Россия сформируют единую базу невыездных граждан до 1 апреля
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Эту новость сообщил сегодня начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Алексей Бегун.
"Мы получили отдельный список в отношении тех лиц, право выезда которых с территории России ограничено. Сейчас интегрируем эти сведения с российскими и белорусскими банками данных. И начали отправку соответствующих сведений в Россию. Эта работа к 1 апреля должна быть завершена", — сказал глава ведомства.
По его словам, с российской стороны поступили сведения о 3 тыс. не выездных граждан. При этом стороны рассчитывают, что рассмотрение вопроса исключения граждан из базы невыездных займет не более суток.
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Беларусь и Россия сформируют единую базу невыездных граждан до 1 апреля
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