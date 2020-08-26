Беларусь и Молдова обсуждают перспективы отмены роуминга

Посол Беларуси в Молдове Анатолий Калинин и министр экономики и инфраструктуры Молдовы Сергей Райлян во время встречи в Кишиневе обсудили перспективы снижения тарифов либо отмены роуминга между странами.

Анатолий Калинин и Сергей Райлян обсудили подготовку заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое должно пройти в октябре этого года в Минске. Как было заявлено во время переговоров, обе страны готовы приложить дополнительные усилия для качественного наполнения повестки дня заседания.

– Стороны обсудили перспективы снижения тарифов либо отмены роуминга между странами, реализацию совместных кооперационных проектов в области промышленности и транспорта. Отмечена важность рассмотрения предложений белорусской стороны по совместному строительству дорог в Молдове, – рассказали в посольстве Беларуси в Молдове.

Кроме того, молдавской стороне предложили изучить опыт Беларуси в области разработки и реализации специализированных программ в жилищно-коммунальном хозяйстве.