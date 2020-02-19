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Беларусь и Египет создадут комиссию по сотрудничеству

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Беларусь и Египет создадут комиссию по сотрудничеству

В Каире подписан пакет документов по итогам переговоров Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, передает корреспондент БЕЛТА.

Александра Лукашенко и Абдель Фаттах ас-Сиси во время подписания документов

Среди них соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, межправительственная исполнительная программа о сотрудничестве в сфере высшего образования.

В процессе подписания документов.

Подписания документов

Заключен меморандум о взаимодействии между министерствами иностранных дел. Он предполагает создание политического диалога между Беларусью и Египтом на уровне министров иностранных дел и совместной комиссии высокого уровня по вопросам двустороннего сотрудничества.

Во время подписания документов

Между Центральным банком Египта и Национальным банком Беларуси подписан еще один меморандум о взаимодействии.

Александра Лукашенко и Абдель Фаттах ас-Сиси

Совместная комиссия по политическому диалогу и двустороннему сотрудничеству создавалась для углубления всестороннего сотрудничества между странами, как пояснил министр иностранных дел Владимир Макей журналистам. "Это не означает, что комиссия будет подменять собой те институты, которые уже созданы: и рабочие группы, и комиссию по торгово-экономическому взаимодействию. Прежде всего, она будет анализировать ситуацию в комплексе и предпринимать все для того, чтобы договоренности претворялись в жизнь", - отметил министр.

Кроме того, совместная комиссия высокого уровня должна будет "заставить все министерства и ведомства обеих стран работать в тесном взаимодействии, чтобы не возникали какие-то бюрократические препоны и трудности", - отметил министр.

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