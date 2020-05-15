Батуми, безопасное место для туристов

С 1 июля, Батуми и Аджария готовы принимать иностранных туристов!

1 июля Грузия, одной из первых стран в мире, откроет свои границы для международного туризма. Правительство Грузии активно работает над созданием безопасных коридоров и внедряет рекомендации здравоохранения в частном секторе, что максимально предотвратит распространение вируса.

Правительство Грузии разработало антикризисный план для поддержки туристического сектора, который включает в себя отсрочку и приостановку налогов, а так же финансовую помощь по банковским кредитам и субсидирование процентов.

Эти меры позволили Грузии раньше всех открыть туристические направления, создать зеленые зоны, и дать возможность людям безопасно отдыхать.

Батуми и Аджария станут одними из первых, где туристы смогут отдохнуть на море, в горах, национальных парках, а также воспользоваться множеством других направлений туризма, представленных в регионе.

Что вспоминается в первую очередь, когда заходит речь о приморском регионе? Разумеется, морские курорты с хорошей инфраструктурой и неисчерпаемыми возможностями отдыха и развлечения. Морское побережье Аджарии представляет собой именно такой курорт – субтропический климат, береговая линия протяженностью 21 км, температура воды в летний сезон от 21 до 29 градусов, благоприятная обстановка и самобытная нетронутая природа. Помимо приятного отдыха, в Батуми вы можете заняться солнечной терапией и лечебными морскими купаниями. Город утопает в ароматах моря, акаций, магнолий и множества других цветов, и даже в самое холодное время года – в январе, температура здесь не опускается ниже +7-10 градусов.

В Аджарии есть четыре охраняемые территории с благоустроенными велодорожками и туристическими пешими маршрутами, а также местами для пикников и кемпинга. водопады, озера и реки, заповедники с эндемическими и реликтовыми видами флоры, горы, возвышающиеся до небес, и лазурное море с его уникальным миром, являются просто настоящим раем для любителей этого вида туризма.

Самое время насладиться новым и безопасным пунктом назначения, познакомиться с уникальной культурой и вкусами. Батуми с обновленной энергией ожидает туристов со всего мира. Проведите свое лето без COVID в Батуми, Грузии.