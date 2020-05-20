Бали планируют открыть для туристов в октябре

Правительство Индонезии планирует в октябре вновь открыть для иностранных туристов курортный остров Бали, сообщает газета The Jakarta Post.

В Министерстве туризма заявили, что в случае улучшения эпидемической ситуации к октябрю, кроме Бали, могут быть открыты еще несколько курортных островов.

Экономика Индонезии во многом зависит от въездного туризма. В марте из-за пандемии и введенных властями ограничительных мер число иностранных туристов в стране сократилось более чем на 60% по сравнению с февралем.

Для координации усилий по возрождению туризма правительство Индонезии намерено создать рабочую группу, в которую войдут представители государственных и частных компаний. Особенное внимание будет уделено соблюдению стандартов гигиены в туристических зонах. Так, приезжающих туристов могут обязать сдавать тесты на коронавирус.

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