Автономный пожарный извещатель спас семью с детьми в Бобруйском районе

При пожаре жилого дома в пос. Туголица Бобруйского района в результате сработки автономного пожарного извещателя до прибытия подразделений МЧС спасено 5 человек, в том числе 3 детей. Об этом сообщили в Центре безопасности МЧС Могилевской области.

Пронзительный звук АПИ разбудил хозяина частного дома и отца семейства посреди ночи. На тот момент создалось уже довольно плотное задымление в жилой комнате. Мужчина не медлил и действовал решительно: вывел детей на улицу, попросил жену вызвать спасателей, сам попытался тушить пожар поливочным шлангом, но тщетно. К моменту прибытия подразделений МЧС происходило открытое горение дома.

В результате пожара повреждена кровля по всей площади, имущество в доме. Однако трое ребят (2-хлетняя Алиса, 4-хлетний Вова и 8-летняя Василиса), их папа и мама остались целы и невредимы благодаря автономному пожарному извещателю.