Автомобиль сбил школьницу в Могилеве

В Могилеве автомобиль сбил школьницу. ДТП произошло вечером 14 февраля на проспекте Шмидта.

Как сообщили в МВД, водитель автомобиля «Лада Веста» наехал на 12-летнюю школьницу. Девочка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадавшая госпитализирована.