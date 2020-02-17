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Происшествия

Автомобиль сбил школьницу в Могилеве

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Автомобиль сбил школьницу в Могилеве

В Могилеве автомобиль сбил школьницу. ДТП произошло вечером 14 февраля на проспекте Шмидта.

Как сообщили в МВД, водитель автомобиля «Лада Веста» наехал на 12-летнюю школьницу. Девочка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадавшая госпитализирована.

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