Автомобиль сбил школьницу в Могилеве
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В Могилеве автомобиль сбил школьницу. ДТП произошло вечером 14 февраля на проспекте Шмидта.
Как сообщили в МВД, водитель автомобиля «Лада Веста» наехал на 12-летнюю школьницу. Девочка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП пострадавшая госпитализирована.
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