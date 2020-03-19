Автобус в Бобруйске сгорел прямо на дороге — видео, фото

В Бобруйске вчера на пересечении улиц Орловского и Бахарова произошло ДТП - как сообщают очевидцы в сообществе Вконтакте «Дороги Бобруйска».
Автобус вчера в Бобруйске на пересечении улиц Орловского и Бахарова попал в дорожно-транспортное происшествие - как сообщают очевидцы в сообществе Вконтакте «Дороги Бобруйска».
Автобус прямо на дороге загорелся и быстро сгорел. Пожарные, которые прибыли на место быстро потушили возгорание.
Причина инцидента неизвестна. Информации о пострадавших нет.
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Фото: Дороги Бобруйска