Автобус в Бобруйске сгорел прямо на дороге — видео, фото

Автобус вчера в Бобруйске на пересечении улиц Орловского и Бахарова попал в дорожно-транспортное происшествие - как сообщают очевидцы в сообществе Вконтакте «Дороги Бобруйска».

Автобус прямо на дороге загорелся и быстро сгорел. Пожарные, которые прибыли на место быстро потушили возгорание.

Причина инцидента неизвестна. Информации о пострадавших нет.

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Фото: Дороги Бобруйска