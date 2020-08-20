Аукцион по продаже земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов
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Бобруйский горисполком сообщает о проведении 7 сентября 2020 г. аукциона по продаже в частную собственность и на право заключения договоров аренды земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов в г. Бобруйске по следующим адресам:
ул. Широкая 2-я, 57,
ул. Мебельная,8,
пер. Слуцкий 2-й,28,
пер. Слуцкий 2-й, 18,
пер. Слуцкий 2-й, 20,
пер. Слуцкий 2-й, 22,
пер. Мебельный, 2,
ул. Социалистическая, 29А,
ул. Широкая 2-я, 59,
ул. Тенистая, 48,
ул. Широкая 2-я, 80,
ул. Тельмана, 64.
Более подробную информацию о сформированных и выставляемых на аукцион земельных участках в г. Бобруйске можно узнать на официальном сайте Бобруйского горисполкома в разделе «Землеустройство».
Последний день приема заявлений – 1 сентября 2020 г. до 17-00. Контактные телефоны 80225680056, 80225680057