Аукцион по продаже земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

Бобруйский горисполком сообщает о проведении 7 сентября 2020 г. аукциона по продаже в частную собственность и на право заключения договоров аренды земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов в г. Бобруйске по следующим адресам:

ул. Широкая 2-я, 57,

ул. Мебельная,8,

пер. Слуцкий 2-й,28,

пер. Слуцкий 2-й, 18,

пер. Слуцкий 2-й, 20,

пер. Слуцкий 2-й, 22,

пер. Мебельный, 2,

ул. Социалистическая, 29А,

ул. Широкая 2-я, 59,

ул. Тенистая, 48,

ул. Широкая 2-я, 80,

ул. Тельмана, 64.

Более подробную информацию о сформированных и выставляемых на аукцион земельных участках в г. Бобруйске можно узнать на официальном сайте Бобруйского горисполкома в разделе «Землеустройство».

Последний день приема заявлений – 1 сентября 2020 г. до 17-00. Контактные телефоны 80225680056, 80225680057

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