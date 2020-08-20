Аукцион по продаже не завершенных строительством жилых домов и земельных участков

Бобруйский горисполком сообщает о проведении 7 сентября 2020 г. аукциона по продаже не завершенных строительством жилых домов и право частной собственности на земельные участки в г. Бобруйске по следующим адресам:

ул.Фабричная,38 – начальная цена- 14503,53 рублей;

пер. Слуцкий 2-й, 43 – начальная цена 12659,05 рублей;

ул. Солнечная, 36 - начальная цена- 13692,48 рублей;

ул. Широкая, 77А - начальная цена- 11364,28 рублей;

ул. Славянская, 33 - начальная цена- 22998,84 рублей.

Более подробную информацию о сформированных и выставляемых на аукцион земельных участках в г. Бобруйске можно узнать на официальном сайте Бобруйского горисполкома в разделе «Землеустройство».

Последний день приема заявлений – 1 сентября 2020 г. до 17-00. Контактные телефоны 80225680056, 80225680057.

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