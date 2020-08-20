Астрономы зафиксировали рекордно близкий к Земле пролет астероида

Астрономы обнаружили астероид, пролетевший на рекордно близком расстоянии от поверхности Земли - всего в 2,95 тыс. км. Это значительно ниже орбит геостационарных спутников, но выше орбиты МКС, сообщает портал о науке N+1.

По данным Калифорнийского технологического института, астероид 2020 QG имеет размеры от 3 до 6 м. Максимальное сближение с Землей произошло 16 августа в 19.08 (по минскому времени). При этом скорость астероида относительно Земли составляла около 12,3 км/с. Предыдущий рекорд сближения с нашей планетой принадлежал астероиду 2011 CQ1, открытому в 2011 году. Он пролетел над Землей на высоте 5,48 тыс. км.

Астероид 2020 QG был обнаружен с помощью автоматического обзорного телескопа Zwicky Transient Facility (ZTF), установленного на территории Паломарской обсерватории в Калифорнии. Первым небесное тело на снимке с ZTF идентифицировал студент Индийского технологического института в Бомбее Кунал Дешмукх, затем открытие подтвердили еще несколько обсерваторий. На основании снимков, полученных с телескопа, была выстроена орбита объекта.

Отмечается, что гравитация Земли сильно повлияла на орбиту астероида, по оценкам астрономов, он повернул почти на 45 градусов. Ученые подчеркивают, что даже если бы астероид попал в атмосферу Земли, он превратился бы в болид и полностью сгорел в верхних слоях атмосферы.

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