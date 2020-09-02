Ассоциация белорусских банков предупреждает о телефонных мошенниках
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Ассоциация белорусских банков предупреждает о телефонных мошенниках, сообщил пресс-секретарь АББ Павел Симонов.
"Участились случаи телефонного мошенничества, когда гражданам звонят якобы от имени Ассоциации белорусских банков и пытаются узнать у них данные о платежных картах, вкладах и т.п. Предупреждаем, что ассоциация не осуществляет никакие банковские операции с населением и юридическими лицами, не запрашивала и не запрашивает никакие сведения у клиентов банков", - подчеркнул Павел Симонов.
Ассоциация рекомендует гражданам, к которым обращаются с данными вопросами от ее имени, ни в коем случае не сообщать мошенникам конфиденциальные сведения о себе и своих банковских операциях и незамедлительно проинформировать милицию.
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Ассоциация белорусских банков предупреждает о телефонных мошенниках
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