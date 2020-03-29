Аппарат для искусственной вентиляции легких двух-четырех человек одновременно создали в России
29 0
Федеральное медико-биологическое агентство России разработало аппараты, которые могут обеспечивать искусственную вентиляцию легких одновременно двум-четырем пациентам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью главы ФМБА Вероники Скворцовой.
Данная система отличается от аналогов наличием бактерицидных фильтров, обеспечивающих 99,9% защиту от бактерий и вирусов.
"Нам удалось в течение нескольких дней создать опытные приборы, которые позволяют вентилировать от двух до трех-четырех пациентов", - сказала Вероника Скворцова в эфире Первого канала.
также
-
Аппарат для искусственной вентиляции легких двух-четырех человек одновременно создали в России
-
МИД создал на сайте раздел для белорусов, которым нужна помощь для возвращения на родину
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 27 марта
-
Совмин определил меры по предотвращению завоза и распространения коронавируса
-
Минздрав: у большинства пациентов с COVID-19 болезнь протекает легко или бессимптомно