Анонс футбольного матча с брестским «Динамо»

В воскресенье 3 мая в рамках седьмого тура "Беларусбанк – чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2020 года среди команд высшей лиги ФК "Белшина" у себя дома на стадионе "Спартак" встретится с футболистами брестского "Динамо". Начало встречи в 14:00.

Стоимость билетов: 3,5 руб (детский с 7 до 14 лет — 1,5 руб.). Обладатели "Карты болельщика" — бесплатно. Детям до 7 лет, а также людям с инвалидностью (при предъявлении документа) вход свободный.

Дублирующие составы сыграют в субботу 2 мая в Бобруйске на стадионе имени Александра Прокопенко. Начало встречи в 13:00.

Матч основного состава будет обслуживать судейская бригада в следующем составе: главный арбитр — Дмитрий Дмитриев (Фаниполь); помощники — Виктор Фомин (Жодино), Александр Вашкевич (Молодечно); резервный арбитр — Павел Яковенко (Гомель). Инспектор — Валерий Величко (Минск).

Наш соперник: Команда "Динамо-Брест" основана в 1960 году. В национальных чемпионатах Беларуси принимает участие с чемпионата 1992. Выступала под названием "Динамо" (Брест) (в 2012 году ФК "Брест").

Чемпион Беларуси (2019). Трехкратный обладатель Кубка Беларуси (2007, 2017, 2018). Трехкратный обладатель Суперкубка Беларуси (2018, 2019, 2020). Бронзовый призер чемпионата 1992 г.

Самые крупные победы в чемпионатах — 7:0 (Торпедо-Кадино, 1996; Молодечно, 1999). Самые крупные поражения в чемпионатах — 0:7 (Белшина, 2014; Нафтан, 2014).

Наибольшее число матчей в чемпионатах — Р. Василюк (247). Лучший бомбардир — Р. Василюк: в чемпионатах — 96, за сезон — 18 (1998). Самый полезный в команде (гол + пас) — Р. Василюк: в чемпионатах — 147 (96+51), за сезон — 31 (17+14), 1999.