Анонимность в Интернете — иллюзия, а свобода не означает вседозволенность

Открытый круглый стол «В сетях социальных сетей», организованный Белорусским союзом женщин, состоялся в пресс-центре Дома прессы.

Главными темами стали: роль соцсетей в формировании общественных настроений, вопросы обеспечения свободы мнений и ответственности за нарушение законодательства, манипуляции общественным мнением в период предвыборной кампании.

Победить зависимость

Заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания, зампредседателя Белорусского союза женщин Лилия Ананич подчеркнула: тема развития социальных сетей не теряет актуальности. Многие именно на этих виртуальных площадках стараются показать себя, выразить личное мнение.

Соцсети помогают в общении, образовании. Но, к сожалению, все чаще и чаще их используют политтехнологи. В своих целях - далеких от интересов общества.

- Онлайн-платформами активно пользуется и подрастающее поколение, - напомнила Л. Ананич. - Нередко там формируются взгляды, политические предпочтения подростков. Поэтому каждому родителю рекомендую внимательно присмотреться к тому, какой контент интересует его ребенка. Если нужно - предложите ему иные источники информации, группы с позитивной направленностью.

Лилия Ананич отметила, что для некоторых людей реальность и виртуальный мир стали неразличимыми. На жизнь они смотрят исключительно сквозь призму Интернета, социальных сетей, мессенджеров. И в наибольшей опасности именно молодые неокрепшие умы.

Нельзя допустить, чтобы дети стали инструментами в руках конкретных ангажированных политических сил.

- Прививайте в семьях нравственные общечеловеческие ценности, - посоветовала зампредседателя Белорусского союза женщин. - Это поможет молодым людям разобраться в потоке информации и в итоге выбрать правильный путь. Информация. Достоверная и фейковая

По мнению начальника УИОС МВД полковника милиции Ольги Чемодановой, мессенджеры и соцсети могут служить инструментами манипулирования людьми, обществом.

С помощью интернет-ресурсов распространяются огромные потоки данных. В том числе и через каналы, которыми управляют блогеры. При этом деятельность последних не регулируется на законодательном уровне. Тем самым создаются условия для тиражирования нередко недостоверной, а зачастую умышлено искаженной информации. Запускается фейки мгновенно, быстро обрастают подробностями, комментариями. Резонансные утки притягивают внимание множества читателей и зрителей, которых привлекает и та самая оперативность, и нестандартное оформление.

- За многими проектами, которые успешно реализуются сегодня, стоят крупные медийные агентства. Они не только обеспечивают техническую поддержку, но и занимаются активным продвижением групп, сообществ, блогеров, - рассказала начальник УИОС МВД.

Ольга Николаевна убеждена: нельзя сравнивать журналиста, всегда проверяющего достоверность информации, с блогером (администратором сайта), который молниеносно выкладывает в Интернет фото, видео с места событий с одной целью - быть первым.

Полковник милиции вспомнила известный телеграм-канал, который собрал сотни тысяч подписчиков, хайпанув на истории с погибшим в Могилеве сотрудником милиции. Блогера не интересовал моральный аспект, он не подумал о чувствах родителей молодого человека.

- Хочу заверить: сегодня в Министерстве внутренних дел достаточно ресурсов, чтобы выявлять недобросовестных администраторов подобных каналов. Вычисляем и активных пользователей, позволяющих себе публиковать оскорбительные высказывания в адрес кого бы то ни было, - сказала О. Чемоданова. - Люди обращаются в милицию - и мы находим их обидчиков, которых в итоге привлекают к установленной законом ответственности. Действовать на опережение

Декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин напомнил, что многие поклонники традиционных СМИ по-прежнему читают газеты и смотрят телесюжеты - в том числе в Интернете, социальных сетях. Это качественный контент, сделанный профессионалами, которые чувствуют ответственность за свои слова. Но к нему добавляется иной - деструктивный. Привлекает он открытостью, отсутствием модерации, иллюзией свободы и анонимности.

За всем этим могут скрываться группы, подобные «Синему киту», на которых отрабатываются технологии управления молодежью. Постепенно сознание детей они наполняют иными темами. например, связанными с распространением наркотиков. Здесь же могут применяться и элементы политического управления.

- Что нужно сделать нам? - задался вопросом выступающий. - Во-первых, активно использовать эту технологию самим. Во-вторых, делать это обдуманно и интересно. В-третьих, отдавать себе отчет: конструктивная, позитивная информация всегда будет менее востребована, чем негативная и протестная. В-четвертых, действовать на опережение. Но надо понимать, что мы находимся в условиях жесточайшей конкуренции.

Безопасность детей

Депутат Палаты представителей Валентина Ражанец была одним из координаторов работы по внесению изменений в закон в СМИ. - Постарались выстроить такие рамки, чтобы сделать присутствие детей в Интернете максимально безопасным, - рассказала она. - Одна из мер - расширение списка запрещенной к распространению информации. Например, внесением в него той, которая прямо или косвенно подталкивает подростков к суицидальным действиям. Без разрешения законных представителей несовершеннолетних нельзя выкладывать в Сеть сведения о том, что дети подвергались насилию.

В. Ражанец убеждена: нельзя забывать о духовности, традиционных ценностях, культуре общения. В том числе - виртуального.

- Анонимность в Интернете - всего лишь иллюзия, хамство не является синонимом смелости, а свобода не означает вседозволенность, - подвела итог депутат.

Главный редактор газеты «Вечерний Минск» Екатерина Дубинская рассказала: в газете существует тематическая рубрика о том, как вытянуть ребенка из виртуального плена. И каждая публикация вызывает интерес.

- Социальные сети - это благо, но нужно научить детей ими пользоваться, уберечь подростков от ошибок, - подчеркнула Е. Дубинская.

Еще один представитель депутатского корпуса Марина Ленчевская продолжила тему:

- Проблема использования социальных сетей волнует меня в том числе как маму двоих сыновей. Обратила внимание, что одна из любимых онлайн-площадок стала излишне политизирована. Пока мы раскачиваемся, кто-то успел занять нишу и стремится повлиять на умы наших детей. Причем, надо отдать должное: делают это красиво, с использованием передовых технологий. Нам нельзя отставать!

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