Аналогов в Бобруйске нет. Современный детский сад строит завод КПД

В марте в 7-м микрорайоне началось строительство детского сада, аналогов которому в Бобруйске нет. Это будет современное дошкольное учреждение на 240 мест с бассейном. Генеральным подрядчиком знакового объекта выступает ОАО «Бобруйский завод крупнопанельного домостроения». Такой значимый социальный объект в городе предприятие возводит впервые.

– Да, генподрядчиком подобных объектов за последние пять лет мы не выступали, но опыт есть, – рассказывает директор завода Сергей Власик. – Например, в свое время в Минске строили больницу, в Осиповичах – физкультурно-оздоровительный комплекс, недавно закончили пристройку к городской больнице СМП имени Морзона. Организация наша крупная. У нас есть специалисты, чтобы строить объекты социального назначения. Кроме того, имеем возможность привлекать субподрядчиков. Например, фундаменты, кладку стен в детсаду делают каменщики МДСК и строительного треста №13.

Как сообщил Сергей Григорьевич, новое дошкольное учреждение будет представлять собой целый комплекс. Здесь обустроят комнаты для детей, дворовые площадки для игр. В проходной галерее разместится бассейн с чашей 10 на 15 метров. На цокольном этаже будут расположены подсобные помещения, которые обеспечат функционирование всего здания: тепло- и водомерный узлы, прачечная, складские помещения. Установят два лифта с цокольного этажа на третий. Несущие конструкции строятся из кирпича, переходную галерею в бассейн делают из блоков ячеистого бетона.

– Закончить строительство объекта планируется к 7 ноября. Поэтому работаем весь световой день, выходные – по скользящему графику, – говорит Сергей Власик. – Сейчас на строительстве трудятся около 50 человек. В ближайшие дни планируем увеличить число каменщиков, чтобы за этот месяц перекрыть первый этаж. Уже завершена укладка фундаментов, возведены перекрытия цокольного этажа, ведется кладка стен первого этажа.

Параллельно осуществляем работы по устройству инженерных сетей и внутренних коммуникаций. По финансированию строительства проблем пока нет, а общая стоимость объекта по сводному сметному расчету составляет 8799,226 тысячи рублей.

Детский сад для завода КПД – можно сказать, объект номер один в нынешнем году, но далеко не единственная строительная площадка в городе.

– Возводим «свечку» возле цент­ральной больницы на улице Гагарина, комплекс жилых домов на Садовой. Пять «свечек» появятся в 7-м микрорайоне. Приступили к закладке фундамента под одноквартирный дом для детей-сирот на Комсомольской улице. В июне начнем строить одноподъездный много­этажный дом возле 34-й школы в микрорайоне Западном. Заложим основу домов в микрорайоне Киселевичи, – сообщил директор.

ОАО «Бобруйский завод крупнопанельного домостроения» – основное предприятие в городе, ведущее строительство жилья в больших объемах. Из года в год оно наращивает мощности, достигает высоких результатов в экономической деятельности. За 2019 год рост объема строительно-монтажных работ сос­тавил 158 процентов к уровню 2018-го, было введено в эксплуатацию 10 многоквартирных и два одноквартирных дома. По итогам года предприятие вышло победителем в городском соревновании. На этот год в Бобруйске планируется строительство 14 многоквартирных жилых домов и 5 одноквартирных. Десять домов предполагается возвести за пределами города.

Александр УДОДОВ.

Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.