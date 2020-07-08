Купалье 2020. Александрия собирает друзей

В разгар лета в Беларуси отмечают Купалье – один из древнейших народных праздников, посвященных солнцу и расцвету земли.

Праздники в честь летнего солнцестояния есть у многих народов Европы: Янов день в Болгарии, святой Ян в Венгрии, Сан-Хуан в Испании, Лиго в Латвии… У восточных славян это Иван Купала, но, пожалуй, именно в Беларуси наиболее полно сохранились традиции Купалья, которое отмечают с особым размахом.

История Купалья

Фольклористы и историки едины во мнении: именно у белорусов Купалье сохранилось в наиболее архаичном виде — то есть празднование Ивана Купалы на белорусских землях наиболее похоже на то, как встречали этот день наши далекие предки.

Купалье также называли попросту Иванам или Иоаном — это всегда было обрядовое торжество, посвященное наивысшему расцвету сил природы и росту нового урожая. Позже, по приходу на наши земли христианства, Ивана Купалу "объединили" с Рождеством Иоанна Крестителя — так этот день и начали отмечать 7 июля, хотя многие до сих пор предпочитают праздновать в ночь с 23 на 24 июня.

Купалье считается одним из самых древних праздников и имеет языческие корни. Считается, что его празднование было связано с днем летнего солнцестояния. Наши предки связывали праздник Купалье с культом солнца. Да и само слово – «купало» - обозначало существо горячее, сердитое, ярое, кипящее гневом. В те времена все эти определения относились к солнцу. В купальскую ночь люди благодарили Огонь, Воду и Землю. В этот день, по преданиям, проходило очищение огнем и водой.

Языческие верования после принятия христианства тесно переплелись с христианскими. В этот день стали почитать Иоанна Крестителя. Считалось, что именно в день летнего солнцестояния и родился Иоанн Креститель. Кроме того люди заметили созвучие слов «купало» и «купать», «погружать в воду», а ведь крещение проходило с помощью воды, поэтому и приняли с легкостью церковную версию праздника.

Наверное, ни один праздник не связан с таким количеством романтических и завораживающих легенд и преданий. Люди верили, что только в купальскую ночь реки наполняются особым светом, ведь в них купаются души умерших. Эти души – русалки, что просыпаются раз в году от долго сна.

По народным преданиям, в купальскую ночь открываются двери для всякой нечисти: по земле расхаживают ведьмы и колдуны, духи не знают покоя от большого количества забот – им нужно отобрать молоко у коров, навредить посевам. Все приходит в движение: деревья перемещаются, животные разговаривают между собой. И даже солнце не может устоять на месте – оно «играет». Некоторые утверждают, что видели, как «играет солнце». Оно делится на бессчетное количество разноцветных кругов, которые передвигаются, создавая удивительную игру света.

Когда празднуют Купалье?

В обрядах белорусского Купалья тесно переплелись древние языческие и более поздние христианские традиции. И сегодня по православному календарю праздник отмечают в ночь с 6 на 7 июля, по католическому – 24 июня.

Купальские "чудеса", традиции и обряды

С Купальем связано много удивительных легенд и преданий. В народе верили, что в эту ночь реки светятся особым призрачным светом, а в их водах купаются души умерших в облике русалок. По земле ходят ведьмы, колдуны и духи, которые стремятся навредить человеку, растения и звери разговаривают, а солнце на рассвете "играет".

Купальский обряд включает в себя сбор трав и цветков для венков вечером, а также подготовку большого костра. Кроме этого, обычно выбирают Купалинку и Купалежа — своего рода "короля и королеву" праздника Ивана Купала.

Уже ночью на Ивана Купалу принято зажигать костер, водить вокруг него хороводы, танцевать у огня и петь обрядовые песни. Конечно, Купалье неразрывно связано с гаданиями: многим известно гадание при помощи венка, который надо бросить в реку.

Увидеть эти чудеса, понять язык зверей и птиц можно с помощью цветка папоротника, по поверьям зацветающего всего на миг раз в году. Он давал сверхъестественную способность видеть будущее и находить скрытые сокровища мира, но заполучить его мог только очень смелый человек. Поиск "папараць-кветкі" – один из самых таинственных ритуалов купальской ночи, считалось, что найденное в лесу соцветие принесет большое счастье и удачу..

Кроме того счастливый обладатель чудесного цветка мог видеть все клады на земле. По преданию цветок папоротника находили только очень смелые люди. Для этого нужно было перед заходом солнца в глухую чащу, туда, куда не проникает петушиный крик. Потом выбрать место, где много папоротника, зажечь громничную свечку и ждать до полуночи, пока не распустится цветок. Нечистая сила при этом будет стараться напугать смельчака, заставить его уйти.

Купальский цветок – не единственное растение, которому поклонялись наши предки. Они считали, что в этот день все растения имеют невероятную целебную силу. Поэтому женщины и девушки днем шли на луг или в поле собирать цветы и травы, которые освящались в церкви. Этими растениями потом лечились весь год.

Ни одна купальская ночь не обходилась без костра – очищение огнем было самым важным ритуалом Купалья. Подготовкой костра всегда занимались парни: они собирали со всей деревни старые и ненужные вещи, складывали их на берегу реки. Обязательным атрибутом было зажженное колесо, которое поднимали на шесте вверх. Оно символизировало солнце.

Не прийти на купальский костер считалось грехом. Тут разворачивалось широкое гулянье: готовился обрядовый ужин, водились хороводы. Молодые люди прыгали парами через костер. Существовало поверье, что если во время этого прыжка руки молодых не разойдутся – быть свадьбе, а разойдутся – они не будут вместе.

Существовало и еще одно поверье, связанное с огнем: считалось, что если кинуть в костер рубашку больного ребенка, то вместе с одеждой сгорят и все болезни. В огонь бросали все старое и ненужное, и при этом просили нового хлеба, льна, плодовитости домашним животным.

Важен был и еще один ритуал – очищение водой. Люди верили, что вода в купальскую ночь обладает такой же очистительной силой, как и огонь. Поэтому все старались искупаться в эту ночь. Кроме того молодые девушки гадали на суженого на берегу реки. Они пускали свои венки на воду и смотрели. Если венок утонет, то замуж девушке не выйти, а суженый ее разлюбил. Если венок плывет очень далеко, то такой девушке суждено много счастья. Иногда девушки плели два венка – для себя и для жениха. Если они в воде соединялись – быть свадьбе, если плыли в разные стороны – то и молодые расходились в разные стороны.

Утром после Купалья все качались по росе. Считалось, что эта роса даст силы и здоровье на целый год. А еще купальской росой умывались, что оберегало от кожных заболеваний и головных болей.

Купалье всегда было одним из самых веселых и разгульных праздников. По традиции праздновать должна была вся деревня, так как такое единение при выполнении обрядов гарантировало благополучие каждому жителю. Спать в купальскую ночь считалось страшным грехом.

На Купалье белорусы проводили еще много символичных обрядов:

сбор целебных трав и цветов , приобретающих в эту ночь особую силу;

, приобретающих в эту ночь особую силу; ритуал очищения огнем (через купальский костер люди прыгали, в нем сжигали колесо-"солнце", одежду больных, старые вещи);

(через купальский костер люди прыгали, в нем сжигали колесо-"солнце", одежду больных, старые вещи); гадание на будущее (девушки пускали по воде купальские венки);

(девушки пускали по воде купальские венки); обрядовый ужин;

ритуалы защиты домов и полей от нечистой силы ;

; прошение богатого урожая и достатка ;

; обрядовые песни и хороводы , шумные веселые игры ;

, шумные ; ритуал очищения водой на рассвете, умывание росой.

Издавна в Купалье участвовали все жители селений от мала до велика, ведь только всеобщее исполнение обрядов обеспечивало благополучие.

Иван Купала: гадания на праздник

Самые частые гадания в Купалье — с венком, собранным из полевых растений и цветов в этот день. Например, гадать можно на исполнение желания — для этого нужно на заходе солнца опустить венок в воду и наблюдать за ним. Если венок уплывет далеко — желание исполнится, а если приплывет к берегу — значит, не сбудется.

Похожим образом можно гадать на Ивана Купалу и на любовь. Так, если венок сразу утонет в воде — значит, возлюбленный не будет с вами, или еще хуже — обманет или изменит. Если венок в воде расплетется или прибьется к берегу — значит, в этом году вы замуж не выйдите. А вот далеко уплывший на Купалье венок обозначает скорую свадьбу.

В старину вещими считались и сны на Ивана Купалу, а помимо гаданий с венком многие практиковали гадания на воске, клочке бумаги и иные.

Купалье сегодня

Каждый год с наступлением самых долгих летних дней и коротких ночей в Беларуси – на берегах рек и озер – празднуют Купалье. Сегодня эти гуляния объединяют древние традиции и ритуалы, театрализованные концерты и веселые игры.

Увидеть Купалье можно в самых разных местностях Беларуси, но есть и наиболее известные, массовые гуляния.

Самый масштабный праздник "Купалье" – "Александрия собирает друзей" – проходит в Шкловском районе Могилевской области. За несколько лет он стал настоящим брендом страны: сюда приезжают многочисленные гости не только из Беларуси, но и России, Украины, других стран мира.

Праздник «Купалье» в агрогородке Александрия берет свое начало с 2011 г. Все купальские мероприятия проходят на берегу реки Днепр, русло которой служило колыбелью культуры многих славянских народов, а водная артерия некогда была неотъемлемой частью большого торгового пути «из варяг в греки». Издревле Днепр соединял белорусов, россиян и украинцев; он и сегодня остается важнейшей коммуникационной осью. Это способствует взаимовыгодному торгово-экономическому и социально-культурному сотрудничеству приднепровских регионов Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины, расширению межрегиональных интеграционных связей.

В основу праздника положена идея показа развития купальских традиций в мировом пространстве и времени, а также культурный обмен между разными государствами в области национальной самобытности стран-участниц. Благодаря этому, география праздника постоянно расширяется.