Александр Студнев сделал свой выбор: за суверенную, справедливую и безопасную Беларусь!

Председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев проголосовал сегодня с самого утра на участке №16.

- Я пришел сюда с прекрасным настроением, для меня выборы - это настоящий праздник, - отметил Александр Викторович. - А свой голос я отдал за сильную, независимую Беларусь, за страну, вместе с которой начинал свой трудовой путь, которая дала возможность реализоваться как личности и состояться как руководителю. За суверенную, справедливую и безопасную Беларусь!