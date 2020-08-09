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Выборы 2020

Александр Студнев сделал свой выбор: за суверенную, справедливую и безопасную Беларусь!

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Александр Студнев сделал свой выбор: за суверенную, справедливую и безопасную Беларусь!

Председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев проголосовал сегодня с самого утра на участке №16.

- Я пришел сюда с прекрасным настроением, для меня выборы - это настоящий праздник, - отметил Александр Викторович. - А свой голос я отдал за сильную, независимую Беларусь, за страну, вместе с которой начинал свой трудовой путь, которая дала возможность реализоваться как личности и состояться как руководителю. За суверенную, справедливую и безопасную Беларусь!

 

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