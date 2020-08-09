Александр Студнев сделал свой выбор: за суверенную, справедливую и безопасную Беларусь!
49 0
Председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев проголосовал сегодня с самого утра на участке №16.
- Я пришел сюда с прекрасным настроением, для меня выборы - это настоящий праздник, - отметил Александр Викторович. - А свой голос я отдал за сильную, независимую Беларусь, за страну, вместе с которой начинал свой трудовой путь, которая дала возможность реализоваться как личности и состояться как руководителю. За суверенную, справедливую и безопасную Беларусь!
также
-
Александр Студнев сделал свой выбор: за суверенную, справедливую и безопасную Беларусь!
-
Сегодня Беларусь выбирает Президента
-
Будет вкусно! Дегустацию продукции и привлекательные акции предлагают торговые организации бобруйчанам 9 августа
-
Министр здравоохранения рассказал, как будут голосовать пациенты с коронавирусом
-
Приходят семьями. День 5-й: досрочное голосование продолжается