Александр Студнев поздравил сотрудников медиахолдинга «Бабруйскае жыццё» с профессиональными праздниками
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Председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев поздравил сотрудников медиахолдинга «Бабруйскае жыццё» с профессиональными праздниками: Днем работников радио, телевидения и связи, а также Днем печати, который отмечался накануне. Александр Викторович пожелал коллективу творческих успехов, благополучия и не останавливаться на достигнутом.
Людмила Любимцева.
Фото Александра Анташкевича.
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