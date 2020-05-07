Председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев поздравил сотрудников медиахолдинга «Бабруйскае жыццё» с профессиональными праздниками: Днем работников радио, телевидения и связи, а также Днем печати, который отмечался накануне. Александр Викторович пожелал коллективу творческих успехов, благополучия и не останавливаться на достигнутом.

Людмила Любимцева.

Фото Александра Анташкевича.