Александр Лукашенко вручил паспорта юным гражданам страны. Среди них ученица гимназии №1 Бобруйска

Глава государства Александр Лукашенко в торжественной обстановке во Дворце Независимости вручил паспорта юным гражданам Беларуси. Церемония была организована в преддверии Дня Конституции, который отмечается в Беларуси 15 марта.

Участниками мероприятия стали 25 белорусов, которым исполнилось 14 лет. Они приехали в столицу накануне из разных регионов страны. Несмотря на юный возраст, они уже достигли определенных успехов в учебе, проявили неординарные способности в творческих конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях.

Александр Лукашенко лично вручил каждому учащемуся паспорт, отметив, что получение этого документа во все времена воспринималось как первый шаг во взрослую жизнь.

Александр Лукашенко вручил паспорт ученице гимназии №1 г. Бобруйска Полине Гаврик.

"Знаю, что вы уже добились определенных успехов в учебе, спорте, общественных делах. Это замечательно, вы просто молодцы, - подчеркнул Президент. - Я уверен: самые большие победы у вас еще впереди. При этом государство позаботилось, чтобы перед вами были открыты все дороги. И только от личной целеустремленности, упорства и трудолюбия зависит, каких высот вы и ваши сверстники сможете достичь в будущем". Глава государства подчеркнул, что все, кто сегодня попал во Дворец Независимости, добились этой возможности своими успехами. "Здесь нет случайных людей. Здесь люди, которые умеют трудиться и показывать пример другим, вести за собой", - сказал он.

После торжественной церемонии учащиеся побывали на экскурсии в залах Дворца Независимости, посетили специальный музей, где выставлены разнообразные подарки, преподнесенные Президенту Беларуси главами других государств и зарубежных делегаций, известными деятелями различных сфер.