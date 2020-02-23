Александр Лукашенко: «в сотрудничестве Беларуси и Японии есть большой потенциал»

От имени белорусского народа и себя лично Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения Императора Японии Нарухито. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Двустороннее сотрудничество, особенно в сферах торговли, промышленной кооперации, инвестиций и технологий, имеет большой потенциал, - отметил глава государства. Познать красоту и разнообразие Беларуси и Японии жители двух стран смогут через развитие связей в отраслях спорта, культуры и туризма.

"Убежден, что при вашей поддержке дружба и разностороннее взаимодействие между Минском и Токио будут и впредь динамично расширяться и укрепляться", - подчеркнул Президент.

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