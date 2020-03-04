Александр Лукашенко собрал совещание по нефти

Задачи по выстраиванию логистики доставки сырья и по поиску новых поставщиков нефти актуализировал Президент Беларуси Александр Лукашенко. сегодня на совещании по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса страны в 2020 году и на перспективу глава государства сделал соответствующие заявления, передает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении последнего столетия углеводороды были и остаются одним из ключевых факторов в мировых экономических и политических отношениях, - отметил Александр Лукашенко.

О роли "вентиля на нефтяной трубе"

"Отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче. Не думайте, что я намекаю здесь только на Россию. Это стало нормой для государств планеты, которые имеют от Господа такое счастье. К сожалению, несмотря ни на какие взаимные обязательства, такая практика стала применяться и в отношении Беларуси, - сказал Президент. - Условия поставки нефти в ультимативной форме увязываются с иными проблемами, которые желает решить страна-поставщик. Происходит это без оглядки на действующую договорную базу и принципы построения наших отношений".

В результате страна в настоящий момент недополучает около 1 млн т сырья ежемесячно, - констатировал Глава государства. "И дело тут не только в том, что кто-то за вентиль хватается. Дело еще и в том, что мы сами виноваты, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти. Монополизм всегда приводит к подобным результатам", - заметил белорусский лидер.

О влиянии на ВВП

Именно на нефтяное сырье завязаны не только потребности внутреннего рынка топлива, но и стабильная работа химических и иных предприятий, - отметил он.

Негативно влияют немотивированные действия в сфере поставок нефти на доходы бюджета и валовой внутренний продукт, хотя задача диверсификации источников экономического роста стоит перед правительством уже не один год. "Рассчитываю, что в программе на очередную пятилетку будет сформирован конкретный план, как снизить значимость условий поставок нефти для формирования ВВП", - обозначил задачу белорусский лидер.

Об альтернативных источниках сырья

Сложившаяся ситуация оказалась даже в чем-то полезной, считает Президент: "Мы неоправданно зациклились на нескольких поставщиках и не имеем долгосрочных альтернативных источников сырья". "Нефть - не монопольный товар, и желающих работать с нами достаточно даже в самой России. Поставщиков нужно находить, с ними нужно договариваться. И это задача номер один. Особенно в нынешней непростой ситуации, которая сложилась в мире, в том числе с нашим партнером-монополистом", - заявил глава государства.

Поставки нефти в Китай сократились на треть, как сообщает сама российская сторона, отметил Президент. "Не только в Китай. Нефть сегодня мгновенно дешевеет. И в такой ситуации это играет нам на пользу и подталкивает нас к тому, чтобы мы могли договориться с поставщиками. Не только в России, но и с альтернативными", - сказал Александр Лукашенко.

Беларусь при этом не ставит вопрос так, что не будет покупать российскую нефть, подчеркнул он. "Будем. Потому что эта нефть, ее добыча и транспортировка создавались в том числе руками белорусов - тех поколений, за которыми мы с вами пришли. И логистика здесь самая удобная. Но мы, конечно же, не будем постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть. И когда исчезнет монополизм, легче будет договариваться и по ценам", - отметил глава государства.

Какие есть перспективы и какие результаты уже достигнуты в этом направлении, попросил он доложить участникам совещания.

О логистике поставок нефти

Акцентировал внимание Александр Лукашенко на второй вопрос: логистику доставки.

"Его следует отрабатывать не менее интенсивно, чем первый. И одними лишь договорами на транспортировку нефти его не решить, - уверен он. - Необходимы комплексные и системные инфраструктурные решения. Следует продумать возможность реализации совместных проектов с иностранными компаниями - собственниками сырья".

"Пора окончательно принять тот факт, что в энергетических вопросах следует рассчитывать только на себя, а в критический момент даже ближайший партнер будет руководствоваться лишь логикой собственных интересов", - добавил Президент.

В Беларуси есть два развитых и крупных предприятия по переработке нефти, выпускающие качественную и конкурентоспособную продукцию, которая востребована на внешних рынках: заводы в Мозыре и Новополоцке, - отметил Александр Лукашенко. С учетом их расположения глава государства напомнил о задаче по диверсификации поставок и возможных маршрутах. Один из них - через Украину по нефтепроводу Одесса - Броды, второй - через порты на Балтике.

"Рынок есть, хороший рынок, близкие рынки. Но нужна логистика. Мы также за последние месяцы многое проработали по поставкам нефти. Я уже сказал, что около 40%, может быть, 50% будем по-прежнему покупать нефть в России (если Россия захочет), когда окончательно диверсифицируемся. А по 30% можем покупать с портом Балтики и из Одессы. Это будут три источника. Мы полностью по поставкам нефти можем диверсифицироваться", - заявил глава государства.

В плане поставок с балтийского направления, в первую очередь по поставке трубопроводным транспортом - это возможность решить вопрос с улучшением логистики, уверен Президент. "Это же не проблема построить. Там, кстати, есть пара труб, которые бы нас устроили, если бы мы их привели в порядок и договорились с балтийскими государствами по этим трубам", - сказал белорусский лидер.

Со стороны США были очень серьезные намерения и заявления, - также напомнил он. "С госсекретарем я на эту тему говорил - помочь нам с инфраструктурой и поставками нефти. Помпео сам предложил по конкурентным ценам эту нефть. И на мюнхенской конференции было заявление: они выделили $1 млрд для строительства объектов логистики, то есть для поставки нефти, - сказал Александр Лукашенко. - В том числе мы можем рассчитывать, что получим от них совсем дешевые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики. Где-то нам надо пара перемычек, которые правительство рассчитывает строить аж три года. Не будет этого. Полтора-два года, не больше! И $100-120 млн мы сами найдем на эти перемычки".

"Поэтому надо просто шевелиться", - подчеркнул белорусский лидер.

НПЗ Беларуси вынуждены работать в условиях сниженной загрузки производственных мощностей - с конца декабря прошлого года доложил в начале совещания Премьер-министр Сергей Румас. "Объем переработки нефти в январе-феврале 2020 года составил 1 млн 850 тыс. т нефти, "Нафтан" - 892 тыс. т, Мозырский НПЗ - 962 тыс. т", - сказал он.

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