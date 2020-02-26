Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в МВД и КГБ

В структуре Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел, Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки, передает корреспондент БЕЛТА.

Назначены на должности новые первые заместители в этих ведомствах. Первым заместителем председателя КГБ назначен Сергей Теребов, прежде начальник управления КГБ по Гомельской области. В Гомельской области, в свою очередь управление возглавит Александр Мельников.

Первым заместителем министра внутренних дел - начальником криминальной милиции назначен Геннадий Казакевич. Он руководил, до настоящего времени, главным управлением по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД.

Александр Лукашенко подробно расспросил руководителей КГБ, МВД, Госсекретариата Совета безопасности, предыдущем опыте, степени компетенции, самих назначаемых о ситуации в курируемых сферах, не ограничиваясь формальной процедурой назначения. Подбор руководящих кадров на альтернативной основе - это главное, чего всегда требует глава государства.

"Данные кандидаты проверены. Каких-то препятствующих назначению обстоятельств нет, товарищ Президент", - отрапортовал государственный секретарь Совбеза Андрей Равков.

"Что написал Вакульчик (председатель КГБ Валерий Вакульчик), то и есть?" - задал вопрос глава государства.

"Нет, проверили разносторонне. Со всеми структурами", - заверил руководитель госсекретариата.

Тогда свое внимание Александр Лукашенко переключил на председателя КГБ: "Валерий Павлович (Вакульчик), вы уверены? Это ключевые фигуры в КГБ".

Но и он убеждал Президента, что предлагаемые люди как раз те, кто лучше всего подходит на эти должности: "В соответствии с вашими требованиями мы исходили из того, что должны быть решительные руководители, способные возглавить работу на своем участке и обеспечить выполнение задач".

Президент адресовал министру внутренних дел Юрию Караеву аналогичный вопрос насчет первого заместителя: "Вы, Юрий, как считаете? Вы же, по-моему, там предлагали своих, из войск (внутренние войска МВД).

"Нет, на эту должность я предлагал только Геннадия Аркадьевича. Предлагал из войск на Департамент охраны. Геннадий Казакевич служил на различных должностях. Ваше требование, чтобы был от земли человек, соблюдены. Это юридически наиболее грамотный офицер, кроме того, преподает в Академии МВД", - сказал министр.

Юрий Караев не преминул отметить и успехи в борьбе с распространением наркотиков, которой Геннадий Казакевич непосредственно занимался на предыдущем посту. "Главное, что мы сделали, - сдвинули с мертвой точки борьбу с наркотиками. Достижения мы перечисляли, но еще многое предстоит сделать", - сказал он.

Насчет тенденций и статистики в работе криминальной милиции в целом, Александр Лукашенко подробно расспросил самого Геннадия Казакевича: насколько большой объем в ее деятельности занимает противодействия торговле людьми и направление наркоконтроля.

"Если говорить о структуре преступности, то, безусловно, количество преступлений по линии уголовного розыска больше. Однако если мы говорим об изощренности преступников, о преступлениях в интернете, то подразделение по наркоконтролю и противодействию торговле людьми является самой продвинутой службой криминальной милиции МВД с точки зрения IT-технологий", - подчеркнул Геннадий Казакевич.

Он также назвал борьбу с экстремизмом и коррупцией в число наиболее важных направлений работы. Вместе с тем 70% преступлений по линии уголовного розыска составляют преступления против собственности и имущества граждан.

"На 30% остаются коррупция, террор, наркотики и торговля людьми… - сделал вывод Александр Лукашенко, получив на это утвердительный ответ. - Я вас к этому и подводил, чтобы задать вопрос. Вы достаточно здесь профессиональны? Извините за то, что я задаю вам его. Потому что в последнее время вы в основном занимались борьбой с наркотиками и торговлей людьми. Хотя это очень важные, относительно новые направления, а вот эта уголовщина… Заземлены ли вы, как сказал Юрий Караев, по этой тематике?"

Ранее работал в должности начальника следственного управления города, в службе по борьбе с экономическими преступлениями, рассказал Геннадий Казакевич. В целом, оперативно-разыскная деятельность одинакова для всех подразделений криминальной милиции, хоть и есть своя специфика. "Буду вникать в нее, организовывать работу", - заверил он.

Почему пригласил на эти кадровые назначения руководителей КГБ и МВД, Александр Лукашенко пояснил в завершение. Чтобы возглавить ведомство в должности первого заместителя, должностное лицо должно быть компетентным - вопрос в особой значимостью. "Они должны за вами идти. И самый лучший вариант, если первый заместитель или кто-то из заместителей возглавляет министерство. Вот что для меня очень важно. Чтобы вы понимали, что ваши первые заместители, если вдруг вас по должности передвинут на другое место, должны возглавить ведомство", - отметил белорусский лидер.

Всех предлагаемых руководителей готовили заранее и именно с таким прицелом, еще раз заверили Президента. "От земли и на перспективу", - охарактеризовал подход к подбору кадров Андрей Равков.

"Посмотрим. Это же будет видно. Поэтому я убедительно прошу и вас, и главу Администрации, чтобы у нас не было… Знаете, министр хочет с ним работать - пусть идет", - обратил внимание глава государства.

В этой связи он упомянул о предложениях по назначению в Департамент охраны МВД. "Вы же знаете, что я не терплю, когда начальник идет и за собой тащит тех, с кем он где-то работал. Так не должно быть. Давайте людей назначать - профессионалов или со стороны. Чтобы не было круговой поруки. Я не подозреваю в чем-то. Но у меня сразу вопрос: неужели только во внутренних войсках есть кадры? Потому что министр пришел из внутренних войск", - заметил Александр Лукашенко.

Лично кандидатуру в Департамент охраны не знает, обмолвился Президент. "Наверняка он хороший, толковый человек и профессионал. Но обязательно должна быть рокировка при назначении кадров", - сказал он.

Александр Лукашенко не против выдвижения перспективных людей, продвижения их по карьерной лестнице. "Кадры должны обновляться, но ни в коем случае не тащить за собой шлейф тех людей, с которыми когда-то служил. В Госсекретариат направляйте, правительство, Администрацию, если они толковые. Рекомендуйте их, боритесь за них", - заключил Президент.

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Фото Николая Петрова