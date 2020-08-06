Александр Лукашенко поручил дать оценку законности инициатив об альтернативном подсчете голосов на выборах
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Необходимо дать оценку законности инициатив в отношении альтернативного подсчета голосов на выборах в Беларуси. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании.
«Еще одна тема, которая всплыла, это альтернативный подсчет голосов в день выборов. И Генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. В судах, если такие обращения туда поступят», - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что в любом случае всем, кто будет голосовать, необходимо дать возможность сделать это спокойно, празднично, не опасаясь нападок и вмешательства в личный выбор человека.
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