Александр Лукашенко поручил дать оценку законности инициатив об альтернативном подсчете голосов на выборах

Необходимо дать оценку законности инициатив в отношении альтернативного подсчета голосов на выборах в Беларуси. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании.

«Еще одна тема, которая всплыла, это альтернативный подсчет голосов в день выборов. И Генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. В судах, если такие обращения туда поступят», - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в любом случае всем, кто будет голосовать, необходимо дать возможность сделать это спокойно, празднично, не опасаясь нападок и вмешательства в личный выбор человека.

belta.by