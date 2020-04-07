Александр Лукашенко о статистике заболеваемости коронавирусом в Беларуси
142 0
0
Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что в Беларуси нет лавинообразного прироста заболеваемости новым коронавирусом COVID-2019. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске.
"У нас сегодня 794 человека госпитализированы, 31 на ИВЛ. Катастрофы абсолютно нет", - подчеркнул глава государства.
Читайте
также
также
-
Александр Лукашенко о статистике заболеваемости коронавирусом в Беларуси
-
21 случай коронавируса в Могилевской области зарегистрирован на 7 апреля
-
Телеканал «Бобруйск 360» рассказал о ситуации с коронавирусом в Бобруйске (видео)
-
Правила поведения в самоизоляции прибывших из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19
-
В Бобруйске выписан пациент, у которого ранее подозревали COVID-19
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости