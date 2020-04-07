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COVID-19

Александр Лукашенко о статистике заболеваемости коронавирусом в Беларуси

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Александр Лукашенко о статистике заболеваемости коронавирусом в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что в Беларуси нет лавинообразного прироста заболеваемости новым коронавирусом COVID-2019. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске.

"У нас сегодня 794 человека госпитализированы, 31 на ИВЛ. Катастрофы абсолютно нет", - подчеркнул глава государства.

 

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