Александр Лукашенко 3 августа обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 августа выступит с ежегодным Посланием белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь. Соответствующая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале.

«В соответствии с указом главы государства от 24 июля 2020 года №294 3 августа 2020 года в Минске созывается третья внеочередная сессия Палаты представителей и Совета Республики для заслушивания ежегодного Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь и рассмотрения иных вопросов. Указ вступил в силу 24 июля», - говорится в сообщении на портале.

Ранее глава государства заявлял о том, что изначально запланированное на середину апреля Послание было отложено прежде всего по причине неопределенности ситуации в мире на фоне пандемии и того, какое влияние это окажет на Беларусь. «Блок вопросов, на которые мы сегодня не можем ответить. А если будем отвечать, то только с каким-то прогнозом. А нам нужен точный прогноз. Его сегодня дать нельзя. Поэтому надо какое-то время, чтобы можно было проанализировать все процессы, которые происходят в стране и за ее пределами, и тогда уже что-то говорить народу», - отметил Александр Лукашенко в апреле текущего года во время одной из рабочих поездок в регионы.