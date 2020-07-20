Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июля рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства назначил:
Ледницкую Илону Александровну - заместителем председателя правления Национального банка;
Машнину Елену Николаевну - членом правления Национального банка;
Горегляда Дениса Ивановича - членом правления Национального банка;
Мурина Дмитрия Леонидовича - членом правления Национального банка;
Евдоченко Андрея Александровича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Королевстве Нидерландов;
Дапкюнаса Андрея Вадимовича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Австрийской Республике и по совместительству в Республике Словения, Постоянным представителем Республики Беларусь при международных организациях в Вене и по совместительству при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ);
Кравченко Олега Ивановича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Соединенных Штатах Америки;
Утюпина Павла Владимировича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Казахстан;
Ермоловича Максима Леонидовича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и по совместительству в Ирландии;
Реуцкого Дмитрия Васильевича - заместителем председателя Комитета государственной безопасности;
Козыря Владимира Владимировича - начальником управления Комитета государственной безопасности по Минску и Минской области.
Президент также дал согласие на назначение:
Черткова Сергея Валерьевича - генеральным директором ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения";
Гурьянова Александра Евгеньевича - первым заместителем министра иностранных дел;
Алейника Сергея Федоровича - заместителем министра иностранных дел;
Ткача Павла Николаевича - первым заместителем министра связи и информатизации;
Микуленка Дмитрия Михайловича - первым заместителем председателя Минского горисполкома;
Маслова Сергея Николаевича - заместителем председателя Могилевского облисполкома;
Дедкова Николая Леонидовича - управляющим делами Могилевского облисполкома.