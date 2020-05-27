Акция «Не оставляйте детей одних!» Бобруйские спасатели рассказывают об опасностях игр на стройках

Опасные игры на стройках переживают сегодня настоящий бум. Дети для лазания и прыжков находят замороженные стройки и пустующие промышленные объекты. Существует множество опасностей, которые могут возникнуть на строительной площадке и привести к неприятным последствиям. Место возведения нового сооружения является очень опасным для детей, ведь здесь может находиться сложное электрооборудование, выкопано множество глубоких ям, использоваться небезопасная спецтехника, открытые площадки, котлованы с арматурой, горы песка и многое другое.

2 августа прошлого года в Малорите погиб 12-летний мальчик. Подросток и его два друга в этот день катались на велосипедах. Проезжая по городу, ребята заметили участок со строящимся домом, на котором находилась куча песка. Дети решили поиграть с песком, один из них стал рыть яму в середине кучи. В это время сверху на него обрушился песок. Друзья пытались вытащить своего друга из песка, однако им это сделать не удалось.

На что следует обратить внимание для обеспечения безопасности ребенка?

- всегда держите ребенка за руку вблизи потенциально опасных мест;

- объясняйте и проговаривайте ребенку о запрете игр на стройке;

- не оставляйте детей без присмотра.

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