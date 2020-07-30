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Общество

Акция «Мама — маме, семья — семье» проходит в Бобруйском районе

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Акция «Мама — маме, семья — семье» проходит в Бобруйском районе

В преддверии нового учебного года Бобруйский районный центр социального обслуживания населения традиционно проводит акцию  «Мама --маме, семья --семье».

В ходе ее каждая семья может помочь малообеспеченным остронуждающимся семьям Бобруйского района в подготовке детей к школе, сообщили в  райисполкоме. Если в семье выросли дети, и сохранилась детская одежда, обувь, книжки и школьные принадлежности, можно через центр соцобслуживания  населения поддержать нуждающиеся семьи.

Акция будет продолжаться до 30 сентября.

mogilevnews.by

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