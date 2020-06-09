Акция «Каникулы без дыма и огня» стартовала на Бобруйщине

В рамках республиканской акции "Каникулы без дыма и огня" работники МЧС повстречались с ребятами, в чьих населенных пунктах нет школ – это поселки Плесы и Бабино-1.

Там с местными мальчишками и девчонками спасатели повторили правила поведения в летний период, ведь на протяжении трех месяцев достаточно просто угодит в ловушку собственной беспечности.

Юным школьникам рассказали – почему поход в лес опасен и как правильно подготовиться к такой прогулке, как обезопасить себя в знойную жаркую погоду, а также вспомнили, как звонить в службу МЧС при пожаре или другой беде.

Не лишним было напомнить ребятам, что игры на воде запрещены, впрочем, как и походы на водоемы без взрослых. Спасатели пожелали своим юным собеседникам хороших каникул, а главное – безопасных, без дыма и огня.