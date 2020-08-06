Акция «Каникулы без дыма и огня» продолжается на Бобруйщине

На берегу Березины активно размещаются палаточные лагеря. В одном из них побывали работники Бобруйского горрайотдела по ЧС.

В палаточных лагерях особая атмосфера, куда хочется возвращаться из года в год. Спасатели напомнили ребятам из лагеря «Атлант», что отдых должен быть безопасным, тем более, что вокруг лес и неподалеку река. Напомнили и про правила разведения костров, про поведение на водоемах, а также о том, что делать, если началась гроза.

После беседы юные «атланты» поделились на три команды и посоревновались в пожарной эстафете. В ходе испытаний нужно было спасти утопающего, потушить огонь, ответить на вопросы, пройти сложный путь на ходулях и запастись водой. Самые быстрые, а это команда «синих», получили из рук спасателей и представителей БРСМ полезные подарки и медали с логотипом Республиканской акции. Работники МЧС в свою очередь поблагодарили ребят за активность, а воспитателей за отличную организацию и гостеприимство.