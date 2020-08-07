Акционные мероприятия предложат торговые организации бобруйчанам 9 августа

№ п/п
Наименование организации
Номер участка для голосования
Место нахождения по Ленинскому району
Номер
Место нахождения по Первомайскому району
1
2
3
4
5
6
|1
|ОАО «Комбинат школьного питания «Купалинка»
Дегустация продукции собственного производства
Акции на продукцию собственного производства.
|3, 4
|Государственное учреждение образования (далее – ГУО) «Гимназия
№ 2 г. Бобруйска»,
ул. Ленина, 67
|51, 52
|ГУО «Средняя школа
№ 10 г. Бобруйска»,
б-р Приберезинский, 27
|5, 6
|ГУО «Средняя школа
№ 18 г. Бобруйска»,
ул. Минская, 70
|53, 54
|ГУО «Средняя школа
№ 31г. Бобруйска»,
б-р Приберезинский, 29
|10, 11
|ГУО «Средняя школа
№ 1 г. Бобруйска»,
ул. Социалистическая, 160
|57, 58
|ГУО «Средняя школа
№ 32 г. Бобруйска»,
б-р Приберезинский, 30
|33, 34
|ГУО «Средняя школа
№ 2 г. Бобруйска»,
ул. Социалистическая, 124
|30
|ГУО «Средняя школа
№ 3 г. Бобруйска»,
ул. Советская, 26
|91
|ГУО «Средняя школа
№ 25 г. Бобруйска»,
ул. Черняховского, 27
|44, 45
|ГУО «Гимназия-колледж искусств г. Бобруйска»,
ул. Ковзана, 36А
|93
| ГУО «Средняя школа
№ 29 г. Бобруйска»,
ул. Луговая, 2
|29
|ГУО «Средняя школа
№ 9 г. Бобруйска»,
ул. Советская, 66/49
|
94
|
ГУО «Средняя школа
|24
|ГУО «Средняя школа
№ 4 г. Бобруйска»,
ул. Карла Маркса, 132
|23
|ГУО «Средняя школа
№ 19 г. Бобруйска»,
ул. Интернациональная, 51
|26
|филиал Белорусского национального технического университета «Бобруйский государственный автотранспортный колледж»,
ул. Интернациональная, 48
|80, 81
|ГУО «Гимназия № 1
г. Бобруйска»,
ул. Ульяновская, 27А
|47
|ГУО «Средняя школа
№ 11 г. Бобруйска»,
ул. Кирова, 158А
|99, 100
|ГУО «Средняя школа
№ 24 г. Бобруйска»,
ул. Комарова, 2
|48
|ГУО «Средняя школа
№ 17 г. Бобруйска»,
ул. Семенова, 34
|38
|ГУО «Гимназия № 3
г. Бобруйска»,
ул. Социалистическая, 119
|20
|ГУО «Средняя школа
№ 27 г. Бобруйска»,
ул. Пушкина, 245
|15, 16
|ГУО «Средняя школа
№ 6 г. Бобруйска»,
ул. Гоголя, 70
|96
|ГУО «Средняя школа
№ 12 г. Бобруйска»,
ул. 6-я Линия,19/48
|13, 14
|ГУО «Средняя школа
№ 26 г. Бобруйска»,
ул. Минская, 83А
|42
|ГУО «Средняя школа
№ 12 г. Бобруйска»,
ул. 6-я Линия,19
|70, 71
|ГУО «Средняя школа
№ 28 г. Бобруйска»,
ул. Ульяновская, 51
|78, 79
|ГУО «Средняя школа
№ 30 г. Бобруйска»,
ул. Ульяновская, 27
| 2
|ОАО «Белшина»
(управление торговли и общественного питания ОАО «Белшина»)
Дегустация продукции собственного производства
Акции на продукцию собственного производства.
|
-
|
-
|69
|общежитие Коммунального унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Первомайского района
г. Бобруйска»,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 6
|83
|общежитие Коммунального унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Первомайского района
г. Бобруйска»,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 13
|3
|ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат»
Дегустация продукции собственного производства
с 11.00 ч. до 12.00 ч.
Акции на колбасные изделия производства
ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат»
|
-
|
-
|60
|учреждение «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 3
г. Бобруйска»,
ул. Батова, 16 В
4
|ООО «Ресторанный мир
2020»
Акции на продукцию собственного производства.
-
|
-
|76
|государственное учреждение культуры «Дворец искусств
г. Бобруйска»,
ул. Ульяновская, 35/31
|74
|детский подростковый клуб «Алые паруса» ГУО «Центр внешкольной работы «Росквiт»
г. Бобруйска»,
ул. Ульяновская, 49
5
|ОАО «ФанДОК»
Дегустация продукции собственного производства
|2
|учреждение культуры
(далее - УК) «Центр досуга и творчества г. Бобруйска»,
ул. Куйбышева, 59
-
-
|1
|филиал учреждения образования «Бобруйский государственный лесотехнический колледж»,
ул. Ленина, 93А
6
|ОАО «ТАиМ»
Дегустация продукции собственного производства
|21
|общежитие Коммунального унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района
г. Бобруйска»,
б-р Молодежный, 5
-
-
7
|Филиал «Бобруйская
ТЭЦ -2» республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Могилевэнерго»
Акции на продукцию собственного производства
|32
|филиал «Бобруйские электрические сети» республиканского унитарного предприятия «Могилевэнерго», ул. Урицкого, 122А
|82
|общежитие Коммунального унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Первомайского района
г. Бобруйска»,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 25
8
|Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»
Дегустация продукции собственного производства
-
-
|66
|общежитие Коммунального унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Первомайского района
г. Бобруйска»,
ул. Ульяновская, 90
9
|Учреждение образования (далее - УО) «Бобруйский государственный торгово-экономический профессионально-технический колледж»
Дегустация продукции собственного производства
|28
|УО «Бобруйский государственный торгово-экономический профессионально-технический колледж»,
ул. Советская, 61/42
-
-
10
|Бобруйское унитарное коммунальное предприятие общественного питания «Учобщепит»
Дегустация продукции собственного производства
|27
|УО «Бобруйский государственный технологический колледж»,
ул. Интернациональная, 39
|63
|ГУО «Бобруйский государственный механико-технологический колледж»,
ул. Гагарина,2
|25
|УО «Бобруйский
государственный медицинский колледж»,
ул. Каменского, 38
|92
|УО «Бобруйский государственный колледж им. А.Е. Ларина»,
ул. Крылова, 38
|35
|ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи»
ул. Социалистическая, 90
|72
|УО «Бобруйский государственный строительный профессионально-технический колледж»,
ул. Гагарина, 42
-
-
|73
|ГУО «Бобруйский государственный механико-технологический колледж» корпус № 2,
ул. Гагарина, 40
|67
|общежитие Коммунального унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Первомайского района
г. Бобруйска»,
ул. Ульяновская, 106
|64, 65
|ГУО «Средняя школа
№ 16 г. Бобруйска»,
ул. Ульяновская, 80
|68
|ГУО «Средняя школа
№ 8 г. Бобруйска»,
ул. Михася Лынькова, 65
|84, 85
|ГУО «Средняя школа
№ 20 г. Бобруйска»,
ул. Михася Лынькова, 23
11
|ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»
Дегустация продукции собственного производства
с 12.00 ч. до 13.00 ч.
-
-
|95
|клуб ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»,
ул. Бахарова, 225
12
|Филиал «Бобруйскводоканал» унитарного производственного коммунального предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал»
Акции на продукцию собственного производства
|41
|филиал «Бобруйскводоканал» унитарного производственного коммунального предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал»,
ул. Урицкого, 2
-
-
13
|Бобруйский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай»
Дегустация продукции собственного производства
|17
|государственное унитарное коммунальное дочернее предприятие «Межрайонный домостроительный комбинат»,
ул. Октябрьская, 149А
|103
|детский подростковый клуб «Крынiца» ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Росквiт»
г. Бобруйска»,
ул. Горелика, 57
|50
|ГУО «Ясли-сад № 78
г. Бобруйска»,
ул. Сикорского, 14
|55
|ГУО «Ясли-сад № 77
г. Бобруйска»,
пр-т Строителей, 50
14
|Унитарное частное торговое предприятие «Ноев Ковчег»
Акции на продукцию собственного производства
|19
|учреждение
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва профсоюзов «Спартак»,
ул. Октябрьская, 117
|87
|ГУО «Ясли-сад № 82
г. Бобруйска»,
ул. Гоголя, 194А
15
|ОАО «Славянка»
Акции на продукцию собственного производства
|7
|общежитие Коммунального унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района
г. Бобруйска»,
ул. Пушкина, 277
-
-
16
|Бобруйский филиал
ЗАО «Доброном»
Дегустация продукции собственного производства
|49
36
28
|УК «Центр культуры и досуга Ленинского района
г. Бобруйска»,
пер. Песчаный, 22
«Дом быта» ОАО «Бобруйскбытуслуги»,
УО «Бобруйский государственный торгово-экономический профессионально-технический колледж»,
|56
|детский подростковый клуб «Спутник» ГУО «Центр внешкольной работы «Росквiт»,
ул. Сикорского, 20
|98
|ГУО «Республиканиский центр повышения квалификации руководящих работников специалистов лесопромышленного комплекса»,
ул. Бахарова, 222
17
|ЗАО «Юнифуд»
Акции на продукцию собственного производства
|37
|управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома,
ул. Гоголя, 7
-
-
18
|Кировское райпо
Дегустация продукции собственного производства
|22
39
|общежитие Коммунального унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района г. Бобруйска»,
б-р Молодежный, 3
Дом культуры производственного унитарного предприятия «Универсал Бобруйск»,
|
62
|
детский подростковый клуб «Северное сияние» ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Росквiт»,
|12
|общежитие Коммунального унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района
г. Бобруйска»,
ул. Крылова, 11
-
-
|46
|общежитие государственного учреждения «Бобруйское эксплуатационное управление Вооруженных Сил»,
ул. Димитрова, 12
|43
|общежитие Коммунального унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района
г. Бобруйска»,
ул. Ванцетти, 12
|40
|Бобруйская дистанция пути,
ул. Ермака, 2 А
19
|филиал ООО «Евроторг» в
г. Бобруйске
Акции на продукцию собственного производства
-
-
-
-
|88
|общежитие
ОАО «Строительный трест
№ 13»,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 61
|77
|ГУО «Детская школа искусств № 2 г. Бобруйска им. В.В. Оловникова»,
ул. Ульяновская, 35 А
|82
|общежитие Коммунального унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Первомайского района
г. Бобруйска»,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 25
|86
|детский подростковый клуб «Зарница» ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Росквит»,
ул. Орджоникидзе, 12
|
20
|
ОАО «Бобруйский мясокомбинат»
Торговое унитарное предприятие «Торговый дом «Цымус»
Акции на колбасные изделия производства
.
-
-
-
-
|101, 102
|ГУО «Средняя школа
№ 21 г. Бобруйска»,
ул. Горелика 72
|89, 90
|ГУО «Средняя школа
№ 34 г. Бобруйска»,
ул. Гоголя,194
|59
|ГУО «Ясли-сад № 81
г. Бобруйска»,
ул. Батова, 22
|97
|Клуб Бобруйского филиала Автобусный парк № 2 ОАО «Могилев-облавтотранс»,
ул. Орловского, 22