Акцию «Чистый водоем» провели в Бобруйском районе

В Бобруйском районе по инициативе Белорусского общества охотников и рыболовов прошла шестая по счету акция «Чистый водоем».

Жители Бобруйска и района, представители различных организаций привели в порядок береговые линии водоемов общей протяженностью около 8 километров. В частности, на прибрежной территории озера Брожка протяженностью 1,8 км собрано 0,25 кубометров мусора. С двухкилометрового правого берега Березины в районе деревни Селиба твердых бытовых отходов вывезли еще больше. Очищены также два водоема на территории каскада Дубовских озер, где энтузиасты собрали свыше 0,5 «куба» разного хлама.

Втуне дела по защите природы, кропотливая просветительская работа не остаются -- по словам природоохранителей, объем мусора, убираемого с прибрежных зон, с каждым годом снижается.

mogilevnews.by