ABBA выпустит в следующем году пять новых песен

Ллойд взял интервью у одного из участников ABBA Бьорна Ульвеуса, из которого следует, что композиции уже записаны и должны были выйти еще в конце 2019 года, однако этому сначала помешали некие технические сложности, а затем начавшаяся пандемия коронавируса, передает ТАСС.

Квартет ABBA был создан в 1972 году Бьорном Ульвеусом, Бенни Андерссоном, Агнетой Фельтског и Анни-Фрид Лингстад и стал самой успешной скандинавской группой в истории. Всего музыканты выпустили восемь пластинок, последний студийный альбом – в 1982 году, в 1993–1994 годах выходили неизданные ранее композиции. Записи коллектива разошлись в количестве более 350 млн экземпляров.

В 1974 году с песней Waterloo ABBA победила на конкурсе" Евровидение" в английском Брайтоне, после чего беспрецедентные 18 хитов подряд попадали в первую десятку британского чарта, а участники группы стали настоящими суперзвездами.