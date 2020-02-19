«А ну-ка, мальчики!» В Бобруйском механико-технологическом колледже состязались будущие защитники Родины

Спортивный праздник, приуроченный Дню защитника Отечества, прошел в спортивном зале механико-технологического колледжа. Как отметил заместитель директора колледжа по воспитательной работе Владимир Голуб, мероприятие организовано членами волонтерского отряда «Солнышко» при поддержке Первомайской районной организации общественного объединения БРСМ.

В спортландии участвовали команды «Богатыри» и «Храбрецы», в составе которых были не только члены отряда, но и учащиеся, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, а так же подопечные колледжа – воспитанники Бобруйского детского дома. Ребята состязались в эстафетах «Передай гранату», «Самый быстрый», конкурсах «Полевая кухня», «Разминируй поле», проходили «Полосу препятствий». И не столь важно, какая из команд одержала победу, без сладкого приза никто не остался. Важно (как заверил Владимир Николаевич), что подобные мероприятия станут традиционными и будут организовываться ежегодно.