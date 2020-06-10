90-летний юбилей отметила Валентина Шестакович – мама погибшего воина-интернационалиста

90-й День рождения отметила бобруйчанка Валентина Шестакович, которая посвятила жизнь памяти своего единственного сына Юрия, погибшего в годы войны в Афганистане.

Поздравить женщину с солидным юбилеем пришли заместитель главы администрации Ленинского района Виталий Граховский, председатель Бобруйской городской организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Валерий Лебеденко, председатель совета ветеранов ОАО «ФанДОК» Евгения Петруша и секретарь первичной организации предприятия «БРСМ» Анастасия Мороз.

Гости вручили юбиляру цветы и сладкие презенты, пожелав Валентине Гавриловне долгих лет жизни, бодрости и оптимизма.

– Для нас это значимый юбилей прекрасной женщины и мамы, которая посвятила себя памяти сына-десантника Юрия Шестаковича, погибшего во время боевых действий в Афганистане в 1985 году. Ему было всего 20 лет. Это очень активный человек, который никогда не падает духом, несмотря на выпавшие испытания в ее жизни, – отметил Виталий Граховский.

Вся трудовая биография Валентины Шестакович связана с ОАО «ФанДОК», здесь она проработала с 16 лет и до самого выхода на заслуженный отдых. К слову, ее сын Юрий призывался в армию тоже с этого предприятия. В свои годы женщина активно занимается огородом, скандинавской ходьбой.