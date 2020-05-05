80 славных лет! Генерал-лейтенант в отставке Станислав Румянцев празднует юбилей

С поздравлениями и теплыми словами, цветами и подарками встретили Станислава Степановича в зале музея председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев, председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов, военный комиссар города Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов полковник Алексей Березовский, председатель БГО ОО «БСО» подполковник запаса Александр Виноградов, начальник Бобруйского гарнизона полковник Александр Галактионов, почетные гости.

– Спасибо огромное за Ваши службу и труд! – поблагодарил в своем поздравлении юбиляра Александр Студнев. – Уверен, что еще на протяжении многих-многих лет Вы будете также активно участвовать в городских мероприятиях, а главное – поддерживать нашу молодежь, говорить напутственные слова, ведь все это дает крепкую уверенность в завтрашнем дне. Здоровья Вам и долгих лет жизни!

В торжественной обстановке Станислава Степановича наградили юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.»