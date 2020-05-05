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80 славных лет! Генерал-лейтенант в отставке Станислав Румянцев празднует юбилей
Общество

80 славных лет! Генерал-лейтенант в отставке Станислав Румянцев празднует юбилей

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С раннего утра генерал-лейтенант в отставке, в прошлом командующий 5-й гвардейской танковой армией, Станислав Румянцев принимает поздравления в свой юбилей – сегодня ему исполнилось 80 лет. А в половину одиннадцатого утра к подъезду дома почетного юбиляра подъехал военный УАЗик. Военнослужащие Бобруйского гарнизона отвезли Станислава Степановича в наш краеведческий музей. И отнюдь не для того, чтобы провести экскурсию: здесь единственного в городе на Березине представителя генералитета ожидал приятный сюрприз…

С поздравлениями и теплыми словами, цветами и подарками встретили Станислава Степановича в зале музея председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев, председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов, военный комиссар города Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов полковник Алексей Березовский, председатель БГО ОО «БСО» подполковник запаса Александр Виноградов, начальник Бобруйского гарнизона полковник Александр Галактионов, почетные гости.

– Спасибо огромное за Ваши службу и труд! – поблагодарил в своем поздравлении юбиляра Александр Студнев. – Уверен, что еще на протяжении многих-многих лет Вы будете также активно участвовать в городских мероприятиях, а главное – поддерживать нашу молодежь, говорить напутственные слова, ведь все это дает крепкую уверенность в завтрашнем дне. Здоровья Вам и долгих лет жизни!

В торжественной обстановке Станислава Степановича наградили юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.»

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