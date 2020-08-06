8 августа организуется дополнительное движение автобусов от Ледового дворца

8 августа после окончания концертной программы «Моя Беларусь» и фейерверка (ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск») бобруйчане смогут уехать на автобусах № 5, № 6, № 9, № 13, №25 от остановочного пункта «Ледовый дворец».

Троллейбусы будут отходить от остановочного пункта «Дом связи».

№ 5:

о.п. «Киселевичи»: 15.30, 16.50, 18.10, 19.30, 20.50

о.п. «Ледовый дворец»: 16.00, 17.25, 18.50, 20.10

№ 6:

о.п. «Микрорайон № 6»: 15.35, 16.55, 18.35, 19.45

о.п. «Ледовый дворец»: 16.10, 17.30, 19.10

№ 9:

о.п. «Микрорайон «Западный»: 16.45, 17.55. 19.30

о.п. «Ледовый дворец»: 17.20, 18.30

№ 13:

о.п. «Набережная»: 15.20, 17.05, 18.45

о.п. «Ледовый дворец»: 16.10. 17.55

№ 25 (дополнительный):

о.п. «Микрорайон «Западный»: 18.35, 20.30, 21.30

о.п. «Ледовый дворец»: 19.10, 21.00.