8 августа организуется дополнительное движение автобусов от Ледового дворца
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8 августа после окончания концертной программы «Моя Беларусь» и фейерверка (ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск») бобруйчане смогут уехать на автобусах № 5, № 6, № 9, № 13, №25 от остановочного пункта «Ледовый дворец».
Троллейбусы будут отходить от остановочного пункта «Дом связи».
№ 5:
о.п. «Киселевичи»: 15.30, 16.50, 18.10, 19.30, 20.50
о.п. «Ледовый дворец»: 16.00, 17.25, 18.50, 20.10
№ 6:
о.п. «Микрорайон № 6»: 15.35, 16.55, 18.35, 19.45
о.п. «Ледовый дворец»: 16.10, 17.30, 19.10
№ 9:
о.п. «Микрорайон «Западный»: 16.45, 17.55. 19.30
о.п. «Ледовый дворец»: 17.20, 18.30
№ 13:
о.п. «Набережная»: 15.20, 17.05, 18.45
о.п. «Ледовый дворец»: 16.10. 17.55
№ 25 (дополнительный):
о.п. «Микрорайон «Западный»: 18.35, 20.30, 21.30
о.п. «Ледовый дворец»: 19.10, 21.00.
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