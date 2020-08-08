8 августа бобруйчан приглашают на культурно-развлекательную программу «Тебе, любимый город!»

Приглашаем жителей и гостей Бобруйска на культурно-развлекательную программу «Для Тебя Любимый Город», которая состоится 8 августа 2020 года в 20.00 в Молодежном парке.

В программе:

8 августа 2020 года

20.00 - вокально-эстрадная студия «ШокоЛад»;

- заслуженный любительский коллектив образцовая эстрадная студия «Росы»

21.30 кинотеатр под открытым небом (показ фильма «Не игра»)

Адрес: Молодежный парк(возле ТЦ «Корона» по ул. 50 лет ВЛКСМ)