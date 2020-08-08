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8 августа бобруйчан приглашают на культурно-развлекательную программу «Тебе, любимый город!»

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8 августа бобруйчан приглашают на культурно-развлекательную программу «Тебе, любимый город!»

Она состоится в 20.00 в Молодежном парке. Также бобруйчане смогут посетить кинотеатр под открытым небом.

Приглашаем жителей  и гостей  Бобруйска на   культурно-развлекательную программу «Для Тебя Любимый Город», которая состоится 8 августа  2020 года в 20.00 в Молодежном парке.

В  программе:
8 августа 2020 года
20.00 - вокально-эстрадная студия «ШокоЛад»;
- заслуженный любительский коллектив  образцовая эстрадная студия «Росы»
21.30  кинотеатр под  открытым небом (показ фильма «Не игра»)

Адрес: Молодежный парк(возле ТЦ «Корона» по ул. 50 лет ВЛКСМ)

 

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