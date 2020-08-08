8 августа бобруйчан приглашают на культурно-развлекательную программу «Тебе, любимый город!»
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Она состоится в 20.00 в Молодежном парке. Также бобруйчане смогут посетить кинотеатр под открытым небом.
Приглашаем жителей и гостей Бобруйска на культурно-развлекательную программу «Для Тебя Любимый Город», которая состоится 8 августа 2020 года в 20.00 в Молодежном парке.
В программе:
8 августа 2020 года
20.00 - вокально-эстрадная студия «ШокоЛад»;
- заслуженный любительский коллектив образцовая эстрадная студия «Росы»
21.30 кинотеатр под открытым небом (показ фильма «Не игра»)
Адрес: Молодежный парк(возле ТЦ «Корона» по ул. 50 лет ВЛКСМ)
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