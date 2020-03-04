7 марта в Ледовом дворце пройдет ночное катание. P.S. Каждую бобруйчанку ждет сюрприз

Ночное катание на коньках «Женский день» пройдет в СК «Бобруйск-Арена» 7 марта в 23.00. Фотозона, шампанское, коктейли, розыгрыши подарков, сюрприз каждой даме.

Всем девушкам вход на лед - 3 рубля!

Прокат коньков оплачивается отдельно, стоимость - 3,15 р. Мужчинам вход на лед - 5 р.

Мероприятие 18+.