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7 марта в Ледовом дворце пройдет ночное катание. P.S. Каждую бобруйчанку ждет сюрприз

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7 марта в Ледовом дворце пройдет ночное катание. P.S. Каждую бобруйчанку ждет сюрприз

Ночное катание на коньках «Женский день» пройдет в СК «Бобруйск-Арена» 7 марта в 23.00. Фотозона, шампанское, коктейли, розыгрыши подарков, сюрприз каждой даме.

Всем девушкам вход на лед - 3 рубля!

Прокат коньков оплачивается отдельно, стоимость - 3,15 р. Мужчинам вход на лед - 5 р.

Мероприятие 18+.

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