7 эффективных средств борьбы с усталостью

Делайте перерывы в работе

Возьмите за правило делать регулярные перерывы в работе, особенно в монотонной, требующей высокой концентрации. Пройдитесь, потянитесь, сделайте несколько энергичных наклонов, приседаний, махов руками и ногами (если обстановка, конечно, позволяет).

Общайтесь с коллегами

Особенно это важно для женщин – перекинувшись парой слов друг с другом, дамы снимают эмоциональное напряжение и «отдыхают душой».

Медитируйте

Если есть возможность, потратьте 20-30 минут утром или в середине рабочего дня на медитацию. Это отличный способ аккумулировать энергию, которую вы потом будете аккуратно тратить в течение рабочего дня.

Освойте точечный массаж

Если чувствуете упадок сил, голова «плывет», энергично потрите мочки ушей – здесь много биологически активных точек; надавите ногтем большого пальца на точку под носом; помассируйте зону между большим и указательным пальцем на обеих руках.

Больше «медленных» углеводов!

Перекусывая сладостями, мы сами себя и утомляем. Простые, или «быстрые», углеводы дают резкий подъем сахара в крови – 10 минут счастья и бодрости – а затем такой же резкий спад. Возьмите за правило перекусывать сложными, или «медленными», углеводами. Они долго усваиваются организмом, постепенно высвобождая энергию, и не провоцируют резкие скачки сахара в крови. Оптимальный вариант: мюсли, цельнозерновой хлеб с сыром, каши и т.д.

Пейте больше воды

Частая причина усталости – элементарная нехватка жидкости в организме. Подсчитайте, выпиваете ли вы по 1,5-2 литра воды в день, как рекомендуют врачи?

Займитесь «зелёным» фитнесом

Если рядом с офисом есть парк, не поленитесь в течение дня выбираться на короткие прогулки/пробежки. Достаточно 5 минут движения на свежем воздухе среди деревьев (пусть и зимних, без листьев), чтобы кривая настроения поехала вверх.